Les ambitions contrariées !

Par DDK | Il ya 8 heures 1 minute | 276 lecture(s)

Deuxième défaite de suite, la troisième depuis le début de la saison pour le MB Bouira. Cette fois concédée à domicile face au MB Hassi Messaoud (2 - 1). Désormais, les protégés de l’entraîneur Rachid Fettache doivent se contenter de jouer pour le maintien. En effet, le Mouloudia a raté l’occasion de réduire l’écart qui le sépare du leader et son dauphin, à savoir le SA Sétif, battu 2 à 0 par l’IRB Berhoum, et le dauphin, le CRB Ouled Djellal accroché (1 - 1) par la JS Azazga. Le MBB occupe la cinquième place qu’il partage avec l’IRB Ain H’djar avec 28 points, devançait par l’USM Sétif, 29 points. La troisième place est occupée par le Hydra AC avec 34 places, qui a lui aussi perdu son dernier match (2 - 1) face à l’AS Bordj Ghedir. La prochaine journée, le MBB effectuera un déplacement périlleux sur les hauts plateaux pour croiser le fer avec le leader, le SA Sétif. Toutefois, le président du CSA, Nordine Hamadi, est revenu sur la défaite plutôt inattendue de son équipe face à la formation de Hassi Messaoud, concédée à domicile : «Nous avons évolué amoindris par plusieurs éléments, entre blessés et malades à l’instar du capitaine d’équipe, Amine Saidoune, Hamza Belouarem et Farid Karoun», notera le président du CSA, qui parlera aussi de l’arbitrage «vicieux», qui avait, selon lui, «déstabilisé l’équipe par ses décisions aléatoires.» «La phase retour s’annonce très compliquée d’autant que plusieurs paramètres vont entrer en jeu», dira encore Hamadi. Par ailleurs, au début de la phase retour, le président de la section football de l’équipe M. Ali Boukharouba avait déclaré que son équipe allait jouer les trouble fêtes et cibler le peloton de tête : «Désormais, les deux défaites de suite ont fait changer à l’équipe d’ambition», enchaine le président du CSA/ MBB. «Mais, pour notre première saison en inter-régions, on est en phase de réaliser un bon parcours. On fera en sorte de continuer de jouer le jeu jusqu'à l’ultime journée et ce malgré le manque de moyens», retient-il de positif. Depuis l’été dernier, conclut-il, «l’équipe n’a obtenu aucun sous, tout se fait à crédit (la restauration, le transport,…), même le fond de wilaya, quoique dérisoire, n’est à ce jour pas octroyé.» Une situation, du reste, vécue par l’ensemble des clubs de Bouira, dont visiblement les dirigeants se contentent d’attendre les subventions de l’État.

M’hena A.