Youcef Bouzidi nouvel entraineur

Par DDK | Il ya 3 heures 59 minutes | 587 lecture(s)

C’est désormais officiel, la JSK a son nouvel entraineur. Il s’agit de Youcef Bouzidi qui était jusque là sans club. Ce dernier connu sur la scène sportive nationale pour avoir déjà entrainé plusieurs clubs dont le RC Relizane, le MOB, le NAHD, ... n’a par ailleurs jamais entrainé d’équipes de haut rang du championnat national de Ligue 1 professionnelle. Sa dernière expérience fut avec la JSM Skikda qu’il a dû quitter à peine quelques semaines après l’avoir rejoint. Il reprend donc du service avec cette lourde mission de sauver la JSK de la relégation. Un pari qui le consacrera certainement dans l’histoire du club d’une manière ou d’une autre. C’est hier soir qu’il a tout conclu avec les dirigeants kabyles qui pour rappel ont d’abord tenté les pistes Mouassa, Slimani, Bouali, Zekri sans succès. A vrais dire, c’est le seul qui a tout de suite montré sa disponibilité à relever le défi. Moussa a été le premier à dire non après quelques heures d’hésitation, Slimani a fixé la barre vraiment haut en matière pécuniaire, Zekri a exigé de venir avec son staff tandis qu’avec Bouali les discussions n’ont pas été tout à fait engagées. Bouzidi a tout de suite répondu à l’appel lui qui se trouvait en France en prenant le premier avion sur Alger. Arrivé aux alentours de 20 heures à l’aéroport, il rejoindra de suite les dirigeants kabyles qui l’attendaient pour finaliser son engagement. Et ce sera chose faite aussitôt autour d’une table. Des indiscretions indiquent qu'il percevera 20 000 euros mensuellement. Son contrat portera sur un engagement jusqu'en fin de saison. Il sera secondé par Mourad Karouf et peut-être également Slimane raho annoncé attendu à Tizi-Ouzou dans les prochaines heures même le concerné n'a pas confirmé encore sa venue. Bouzidi entamera sa mission aujourd’hui pour préparer le match qui attend l’équipe ce vendredi face à l’USM Bel Abbès au stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou. Pour rappel, la direction du club a décidé de permettre l’accès gratuitement au stade.

M. L.