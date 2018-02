«Oui la direction m’a contacté»

Par DDK | Il ya 8 heures 2 minutes | 361 lecture(s)

L’ex-coach du MCA, Noureddine Zekri, a été contacté officiellement avant-hier soir par les dirigeants de la JSK pour lui proposer de driver le club kabyle.

C’est ce qu’a affirmé le concerné lors d’une conversation téléphonique depuis l’Italie, où il se trouvait encore hier matin.

«Prêt à venir pour un projet sportif»

Questionné s’il est prêt à prendre la JSK dans la situation dans laquelle elle se trouve, Zekri a affirmé : «C’est vrai que la JSK se trouve dans une situation difficile, cependant elle peut s’en sortir car c’est un grand club. Si c’est pour un grand projet sportif, je suis prêt à venir.»

«Je suis en stage et j’ai informé les dirigeants de ma situation»

Le coach Zekri est en stage en Italie pour un diplôme supérieur d’entraîneur. Interrogé à propos de cela, Zekri dira : «Effectivement, je suis en stage en Italie et je dois être en Italie pendant deux jours par semaine. C’est ce que j’ai dis aux responsables kabyles qui m’ont informé qu’il n’y a pas de problèmes.»

«Je veux mon propre staff»

Selon une source fiable, le coach Zekri a exigé lors de sa discussion avec les responsables kabyles qu’il ramène sa propre équipe. Sur cela, le concerné s’est expliqué : «Je suis pour un projet sportif et connaître les gens avec qui on travaille est très important. Comme je vous l’ai déjà dit, il y a des moments où je parte au stage et en la présence de mes adjoints il n’y aura pas de soucis. Je vais les rencontrer d’ici ce soir et je discuterai avec eux, car il travaille dans des clubs ici en Italie.»



«Le projet sportif en premier lieu, le volet pécuniaire après»

Selon une source fiable, Zekri aurait demandé lors de sa discussion avec les dirigeants kabyles la somme de 20 000 euros pour driver la JSK. À propos de cela, le concerné a déclaré : «Le plus important pour moi c’est le projet sportif. Le volet commercial vient au second plan. J’ai une fourchette que j’ai demandé au MCA et l’ESS et je ne vais pas demander plus à la JSK.» Pour clore, Zekri a affirmé qu’il attend un appel des dirigeants de la JSK : «J’attends un appel des dirigeants de la JSK pour tenter de trouver un accord», a conclu Zekri.

M. L.