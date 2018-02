«On doit impérativement s’imposer face à l’USMBA»

Par DDK | Il ya 8 heures | 297 lecture(s)

Pour le défenseur Bilel Tizi Bouali, son équipe n’aura pas d’autre choix que de battre l’USMBA, vendredi. Le joueur affirme que lui et ses équipiers sont conscients de ce qui les attend et leur seul objectif est que la JSK assure son maintien en Ligue 1 Mobilis.

La Dépêche de Kabylie : Qu’avez-vous à dire sur la défaite concédée face au DRBT le week-end dernier ?

Bilel Tizi Bouali : Tout le monde a vu la rencontre et l’arbitre était le responsable de cette défaite. En plus d’avoir validé un but entaché d’une faute, il nous a privés d’un penalty flagrant après que Djabout a été fauché dans la surface des réparations. Il était très vicieux et je dirai même que s’il était correct, on aurait gagné la partie.

Vous concernant, vous avez joué au milieu. Comment jugez-vous votre rendement sachant que vous manquez de compétition ?

J’ai donné le meilleur de moi même et je préfère laisser le staff technique et les

supporters me juger. Je ne lésinerai jamais sur les efforts pour aider mon club.

Les supporters ne vous critiquent pas car ils savent que vous manquez de matchs dans les jambes…

Je n’ai pas beaucoup joué cette saison et je suis persuadé que si j’enchaine les matchs, mon rendement sera plus satisfaisant. Je cravache durement aux entraînements car mon seul objectif est d’accomplir convenablement ma tâche lorsque l’entraîneur fait appel à moi.

Vous jouez en milieu de terrain et dans l’axe et on dit aussi que vous vous débrouillez comme arrière-droit…

Je suis habitué à jouer au milieu et dans l’axe aussi. Je peux jouer au milieu sans aucun problème mais je me trouve mieux lorsque je joue dans l’axe de la défense. On tout les cas, je suis à la disposition du coach et je joue où il a besoin de moi. Mon seul objectif est d’aider mon équipe en dépit du poste que j’occupe à chaque fois.

Sinon, le match face à l’USMBA est décisif, voire capital. Comment voyez-vous la rencontre ?

C’est clair, on doit impérativement s’imposer et sortir victorieux vendredi prochain. Nous sommes dans une situation délicate et on doit remporter le gain du match pour améliorer notre position au classement général. On prépare convenablement ce rendez-vous et inchallah on remportera les trois points de la confrontation.

Qu’avez-vous à dire sur le départ de Saâdi ?

Le départ ou la venue d’un coach est une affaire de direction. Nous, les joueurs, notre travail est sur le terrain. Actuellement, on est concentrés sur le match face à l’USMBA et notre seul objectif est de gagner la partie.

Quelles sont les chances de l’équipe d’assurer son maintien ?

Même si on se trouve dans une situation difficile, je reste confiant. On visera le maximum de points à partir du match de vendredi prochain. Tous les joueurs sont conscients de ce qui les attend et notre seul objectif est de sauver le club.

On vous laisse le soin de conclure…

J’espère qu’on jouera devant des gradins archicombles, car nos supporters sont la force de l’équipe. Avec la mobilisation et la solidarité de tout le monde, la JSK réalisera son objectif inchallah.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi