Le FC Tadmaït veut prendre le large

Demain, se jouera la 20e journée de la division honneur de Tizi-Ouzou avec le déroulement de sept rencontres.

Un round qui s’annonce plutôt favorable au FC Tadmaït qui accueillera l’Étoile de Draâ El-Mizan, au moment où leur co-leader, l’O Tizi-Gheniff, sera au repos (exempt de la journée). Une bonne aubaine pour les joueurs du FC Tadmaït de s’emparer, seuls, des commandes, en cas de victoire. Un pari qui semble à la portée des locaux, qui ont intérêt à se méfier de leur adversaire pour éviter de caler, face à ces jeunes étoilés qui joueront, libérés de toute forme de pression. Toujours dans le haut du tableau, la JS Boukhalfa recevra au stade Oukil Ramdane le CRB Mekla, un adversaire qui reste sur deux victoires de suite et qui réussit assez souvent ses sorties dans la ville des genêts. Un paramètre que les joueurs de Tizi-Ouzou devraient prendre en compte pour ne pas se faire distancer un peu plus par le duo de tête. De son côté, le CA Freha, qui affrontera au stade de Makouda l’ASC Ouaguenoun, partira avec les faveurs des pronostics face à un antagoniste qui n’arrive toujours pas à sortir la tête de l’eau. Quant au KC Taguemount Azouz, il ira rendre visite à l’AC Yakourène, une empoignade qui promet d’être plaisante entre deux bonnes formations qui auront à cœur de glaner les trois points. Un enjeu qui donnera plus de piquant à cette confrontation. Pour sa part, la JSC Ouacifs, qui a marqué le pas ces dernières journées, aura une bonne opportunité de renouer avec le succès, à l’occasion de la réception du FC Ouadhias. Un invité qu’il faut prendre, néanmoins, très au sérieux, lui qui voyage plutôt bien hors de ses bases. Le RC Betrouna ne devrait pas, lui, avoir trop de mal à surclasser la lanterne rouge l’ES Sikh Oumeddour, qui risque de laisser, à nouveau, des plumes devant son voisin. Enfin, l’ES Tigzirt, qui en découdra chez elle avec l’ES Assi Youcef, se présentera sur le terrain avec la grosse envie d’effacer son dernier revers et de confirmer, à l’occasion, sa bonne santé chez elle.

S. K.