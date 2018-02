Ça va être chaud d’entrée

Par DDK | Il ya 7 heures 28 minutes | 259 lecture(s)

Après une phase aller qui aura été éprouvante pour l’ensemble des formations de la division Honneur, le championnat reprendra ses couleurs dès demain pour le compte de la seizième journée, du fait que la ligue n’ait pas prévu de trêve. Cinq rencontres seront au programme vendredi après midi. Ainsi, les yeux seront braqués sur Amizour, terre d'accueil de l'ARB Barbacha qui affrontera l'imperturbable leader, le RCS. Soit un duel inégal, du moins sur papier, s'il en tient compte des capacités des uns et des autres. C'est là une belle opportunité pour les gars du RC Seddouk d'empocher les points mis en jeu pour conforter leur belle position au poste de commandement et repartir de plus belle pour cette entame de cycle du retour où les équipes de tête seront attendues de pied ferme par tous les adversaires. L'autre grosse affiche de la journée aura lieu à Sidi Aïch qui verra les Diables Rouges, qui restent sur une belle et écrasante victoire face au NC Béjaïa, accueillir la fougueuse formation de l'AS Taassast dans une chaude empoignade entre deux équipes aux objectifs opposés. Certes, avec l'avantage du terrain et de leur nombreux public, les gars du SSSA partent légèrement favoris, mais ils devront se méfier de cet adversaire qui sans faire de bruit a réussi à accrocher des équipes du haut du tableau. C'est dire que cette belle affiche retiendra l'attention des sportifs dès demain. Toujours parmi les sérieux clients pour le fameux sésame, on retiendra le chaud duel qui attend les littoraux du CRBS Ténine chez eux face à la surprenante mais imprévisible équipe du Naceria qui reste sur un cinglant revers en terre de Sidi Aïch, mais qui occupe une belle position d’attente juste derrière le trio de tête. Là, les choses sont on ne peut plus claire ; seul un résultat positif arrangerait les gars du littoral s'ils veulent rester toujours en course. Idem pour le voisin, le CRB AOkas qui tentera de se refaire une santé et se relancer à nouveau dans ce championnat même si la tâche des gars du cap s'annonce compliquée face à une imprévisible mais expérimentée formation de la JSIO. Enfin, le SRB Tazmalt qui occupe un rang dans le bas du classement tentera, pour sa part, d'arracher les points de la victoire face au NB Taskriout en perspective de sa survie dans ce palier. Soit un duel à six points entre mal classés avec toutefois un léger avantage pour les gars de Tazmalt. En somme, on doit s'attendre à des bouleversements dans les deux parties du classement.

Zahir Ait Hamouda

Le programme

CRBS Ténine - NC Béjaïa

ARB Barbacha - RC Seddouk

SS Sidi Aïch - AS Taassast

JS Ighil Ouazzoug - CRB Aokas

SRB Tazmalt - NB Taskriout