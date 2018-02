Duel entre sérieux prétendants !

Par DDK | Il ya 7 heures 28 minutes | 184 lecture(s)

Dans ce groupe de division pré-honneur, les regards seront braqués sur Semaoun qui verra le NRBS local accueillir l’US Béni Mansour. Soit un sérieux postulant à la montée, dans une superbe affiche entre deux belles formations qui ambitionnent de retrouver, au plus vite, le palier supérieur. Certes, les protégés de Djebbar Houchet partent avec les faveurs des pronostics au vu de leur statut de dauphin. Cependant, dans ce genre de rencontre, à enjeu capital, tout demeure possible. De son côté, l’autre outsider de ce groupe, qui reste sur un bon parcours lors de cette première phase, sera en appel chez l'IRB Bouhamza qui devra tout mettre en œuvre pour empocher les trois points et rester, ainsi, sur les traces des premiers. Au bout, l'issue de ces deux rencontres pourrait apporter son lot d'enseignements.

Zahir Aït Hamouda

Le programme

NRB Semaoun - USM Ben-Mansour

IRBBouhamza - JSTameridjet