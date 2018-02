Belle affiche à Lakhdaria

Par DDK | Il ya 7 heures 28 minutes | 173 lecture(s)

Sérieux test pour le leader, le Nedjm Lakhdaria qui recevra l’ambitieuse équipe d’El Hachimia, l’ASCEH, qui revient progressivement dans la course. Ainsi, l’équipe de l’ex-Palestro reste invaincue depuis son naufrage devant cette même équipe d’El Hachimia lors de la quatrième journée qui, pour rappel, l’avait écrasée sur le score sans appel de 3 à 0. L’équipe drivée par Chikhi Khaled fera en sorte de prendre sa revanche et d'enchaîner avec la dixième rencontre sans défaite.



Le fauteuil de leader en jeu dans le groupe B

Rencontre au sommet de la 13ème journée dans le groupe B qui mettra aux prises le leader, le CR Thameur qui se rendra chez son poursuivant immédiat, le DRB Kadiria. Ce sera une rencontre à six points, où le vainqueur s’accaparera non seulement du fauteuil de leader, mais prendra une sérieuse option pour terminer la saison sur le podium. Le Hamzaouia de Ain Bessam, drivé par l’entraîneur Khelifa Abdeslem qui a pris la place de Tabouni Amar, se rendra en concurrent à Bouira pour croiser le fer avec l’USM Bouira, une équipe qui ne se porte pas bien et qui n’a remporté que deux victoires depuis le début du championnat.

M. A.

Le programme

Demain

WR Dirah - OC Adjiba

NM Lakhdaria - ASCE Hachimia

A Bordj Okhris - JS Adjiba

DRB Kadiria - CR Thameur

RC Haïzer - IRB Esnam

Samedi

UB Mesdour - W Ath Vouali

CR Bordj Okhris - CR Bouderbala

FC Thamelaht - O Raffour

USM Bouira - HC Ain Bessam

JS Bouaklane - ABR Djebahia