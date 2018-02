Périlleux déplacement pour Azazga

Par DDK | Il ya 7 heures 28 minutes | 176 lecture(s)

La JS Azazga et le MB Bouira, qui ont trébuché lors de la précédente journée chez eux et devant leurs supporters, auront la tâche difficile demain vendredi, lors des matchs de la 20e journée de la division Inter-Régions (groupe Centre).

Les Rouge et Noir tenus en échec la semaine passée en faisant un but partout contre le dauphin, le CRB Ouled Djellal, auront une mission délicate au stade du 20 Août d’Alger face à l’OMR El Annasser qui a le vent en poupe après son succès à l’extérieur (1 à 0) face à l’USM Sétif. La bande à Hocine Chikhi n’a pas droit à l’erreur et devra sortir le grand jeu pour espérer revenir à la maison avec un bon résultat, sinon dans le cas d’une défaite, la situation va se compliquer davantage pour cette dernière. De son côté, le MB Bouira qui a été surpris at home par le MB Hassi Messaoud en s’inclinant sur le score de deux buts à un, ira défier le leader, le Stade Sétifien, chez lui au stade du 8 Mai 45. Une rencontre qui s’annonce d’ores et déjà difficile face à un adversaire qui pète la forme et qui affiche de grandes ambitions, cette saison, pour réussir l’accession en DNA. Pour dire que ces déplacements qu’effectueront les deux équipes kabyles, la JS Azazga et le MB Bouira ne seront guère de tout repos, bien au contraire, pleines de risques. Les deux formations respectivement de Azazga et de Bouira doivent sortir le grand jeu et fournir plus d’efforts tout au long des 90 minutes pour prétendre à des résultats probants, au 20 Août d’Alger et au 8 Mai 45 de Sétif. Toutes les rencontres sont prévues à 15 heures, mis à part le match qui mettra aux prises le MB Hassi Messaoud et l’AS Bordj Ghedir qui débutera à 11 heures au stade de Ouargla.

Massi Boufatis

Le programme

Hydra AC - CA Kouba

CRB Ouled Djellal - FC Bir El Arch

CRB Aïn Djasser - USM Sétif

NRB Ouled Derradj - IRB Aïn Lahdjar

SA Sétif - MB Bouira

DRB Baraki - IRB Berhoum

OMR El Annasser - JS Azazga

MB Hassi Messaoud - AS Bordj Ghedir (à 11h)