Le choc des titans

Le stade Bourouba d’Alger accueillera une chaude empoignade demain après-midi à partir de 15 heures pour le compte d’un match avancé de la 19e journée de la division Régionale 1. Un match d’une grande importance qui mettra aux prises les deux prétendants en puissance à l’accession en Inter-Régions, l’EC Oued Smar deuxième au classement et l’E Sour El Ghozlane solide leader depuis l’entame de la saison. Un match des titans entre le dauphin et le leader, où l’écart est de dix points entre les deux équipes. Les gars de Sour El Ghozlane qui totalisent 43 points dans leur compte, se déplaceront à Bourouba avec la ferme intention de ne pas perdre, alors que du côté de Oued Smar, un seul mot d’ordre, la victoire et rien que la victoire pour réduire l’écart à sept points. Ce ne sera pas facile pour l’EC Oued Smar qui reste sur une défaite à Azeffoun face aux Marins, la semaine passée, sur le score de 1 à 0. L’ESG qui reste sur une belle victoire sur le score de trois buts à un contre l’Olympique Tizi Rached, est dans de bonnes conditions et affiche la grande forme pour continuer sur sa lancée en tentant d’arracher un bon résultat à Bourouba, ainsi, prendre le large sur l’EC Oued Smar et réussir un pas de géant vers l’Inter-Régions. Le stade Bourouba sera certainement bien garni par la présence d’un grand nombre de supporters des deux équipes pour assister à ces chauds débats entre deux prétendants en puissance à l’accession. Il est à signaler qu’un autre match avancé de cette journée est prévu demain après-midi entre la JS Boumerdès et la JS Tixéraine. Sinon les autres rencontres de cette 19e journée sont programmées pour après-demain, samedi, à 15 heures dans les différents stades de la région Centre.

Massi Boufatis