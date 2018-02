«M’Chedallah n’a rien à espérer»

Par DDK | Il ya 7 heures 27 minutes | 232 lecture(s)

La Dépêche de Kabylie : Un mot sur la victoire face à Gouraya ?

Rafik Kenzi : On s’attendait à ce que cette rencontre soit difficile, surtout que notre adversaire se trouvait dans une situation critique. Lors de la première mi-temps, on était loin de notre niveau habituel, alors qu’en deuxième mi-temps, on a su faire la différence sans trop réfléchir, en inscrivant le but de la victoire. On a géré la suite du match à notre guise, pour empocher les trois points.

Comment se déroule la préparation, surtout après cette série de quatre victoires consécutives ?

Dans de très bonnes conditions ! Il y a une bonne ambiance au sein du groupe. Je pense que l’administration a bien fait de renforcer l’équipe avec des joueurs de qualité, surtout avec la venue du coach Yacine Abdiche. Je pense que la balle est maintenant dans le camp des joueurs qui devront prouver qu’ils sont capables de réaliser le rêve de nos supporters.

Vous allez recevoir à El-Kseur, votre terre d’accueil, une JS M’Chedallah mal en point…

Comme vous savez, le championnat se gère match par match. Certes, notre objectif est l’accession, mais il ne faut pas bruler les étapes. Les équipes se valent et je pense que réaliser une victoire face à Maillot nous permettra de rester sur cette dynamique. Les joueurs sont conscients de leur mission; nous allons nous donner à fond, pour engranger trois autres points. Nous avons des joueurs qui sont capables de faire la différence, à n’importe quel moment de la partie. Nous tenterons de profiter de cette aubaine et nous jouerons devant notre public pour mettre de la pression sur l’adversaire. Il faut jouer avec la même hargne que celle déployée jusque-là. Je crois qu’on serait capable de battre n’importe quelle équipe avec la bonne détermination de nos joueurs. La JSM ne doit pas se faire des illusions, car les 3 points resteront ici, à El-Kseur.

Votre mot de la fin ?

J’espère réussir ma première saison avec l’USS qui mérite de jouer au palier supérieur. Notre mission ne sera pas de tout repos. Nous tâcherons d’honorer l’union, en accédant en division régionale I.

Entretien réalisé par Samy H.