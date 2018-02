Entre mal-classés

Par DDK | Il ya 7 heures 27 minutes | 212 lecture(s)

Le stade Boumghar de Draâ El-Mizan abritera, demain après-midi, un match entre deux équipes mal classées. Cette rencontre qui opposera l’ESDEM locale et l’US Auzia pour le compte de la 19e journée de la Régionale 2 groupe A, sera importante pour les deux teams. Les Sudistes qui totalisent 20 points dans leur compte, tenteront d’empocher les trois points et de s’éloigner davantage du bas du tableau et de la zone rouge. Quant à l’équipe visiteuse, l’US Auzia qui occupe la dernière place avec 16 points seulement à son actif, se présentera au stade Boumghar avec l’objectif de chercher la victoire pour quitter cette place et respirer un peu. Ce ne sera pas facile pour les gars d’Auzia qui risquent de laisser des plumes à Draâ El-Mizan face à l’ESDEM qui ne jure que par la victoire afin de remonter la pente au classement. Toutes les rencontres sont programmées à 15 heures demain vendredi. Le dernier match de cette 19e journée est prévu samedi à 15 heures au stade Said Bourouba de Bouira entre le MCB local et l’OS Moulediouane.

Massi Boufatis

Le programme

USM Béjaïa - CRB Kherrata

JSB Ménaïel - OS El Kseur

ES Timezrit - Gouraya Béjaïa

US Soummam - JS M’Chedallah

CR Zemmouri - WRB Ménaïel

ESD El-Mizan - US Auzia

ES Bir Ghbalou - CM Tidjelabine

Samedi à 15 heures

MC Bouira - OS Moulediouane