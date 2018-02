Pleine concentration sur le CAB

Par DDK | Il ya 7 heures 28 minutes | 251 lecture(s)

À la veille de leur confrontation avec le CA Batna, pour le compte de la 21e journée du championnat de Ligue 2, les joueurs de la JSMB continuent de s’entraîner avec assiduité sous la houlette du staff technique.

Tout le monde est, en effet, pleinement concentré sur son sujet avant le rendez-vous de vendredi, et la dernière performance ramenée de Chlef semble comme booster davantage le moral des troupes dont le seul mot d’ordre des partenaires de Bilal Bensaha, demeure sans conteste celui d’épingler encore à leur tableau de chasse le représentant des Aurès weekend prochain pour poursuivre leur ascension. Cela étant, il faut dire aussi que même la présence en nombre des amoureux du club aux entrainements, notamment lors de la séance d’avant-hier après midi, a mis du baume aux cœurs à Réda Bensayeh et consorts qui ne jurent à présent que par une quatrième victoire de suite contre le CAB pour faire durer la joie chez leurs supporters. Pour ces derniers qui s’apprêtent encore à envahir en nombre le stade de l’UMA lors de cette rencontre, le rêve est désormais permis après ce retour en force de leur équipe favorite en championnat qui s’est hissée à la 3e place en compagnie du MOB. L’attente est tellement importante qu’il y a forcément de l’engouement chez ces mêmes supporters croyant désormais plus que jamais que le potentiel humain dont dispose le staff technique, serait capable de les rendre fiers de leur équipe cette saison. Pour sa part, l’entraineur en chef des la JSMB, Mounir Zeghdoud, qui fait de son mieux pour assurer une préparation conforme à son onze pour ce match, compte mettre dès la séance de cet après-midi les derniers réglages inhérents à cette rencontre face à Batna. Cela dit, Zeghdoud qui a déjà rappelé à ses poulains la nécessité de garder les pieds sur terre, leur a recommandé aussi de fournir un maximum d’efforts aux entrainements pour être prêts le jour J contre l’avant-dernier au classement. À ce propos, Zeghdoud dira : «C’est un match qui ne sera pas différent des autres car, il faut savoir que, désormais, toutes les équipes auront un besoin pressant de points pour sauver leurs saisons. Ce sera encore le cas du CAB qu’il va falloir prendre très au sérieux pour parer à toute mauvaise surprise chez nous. Néanmoins, la dernière victoire de Chlef aidant, on fera en sorte de confirmer une nouvelle fois ce vendredi, notre retour en force depuis le début de cette seconde partie du championnat».

B Ouari.