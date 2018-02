Le match du rachat

Par DDK | Il ya 7 heures 28 minutes | 206 lecture(s)

Le MOB sera en appel demain à Mascara pour en découdre avec le GCM local pour le compte de la 21e journée de Ligue 2. Les Crabes qui ont été piégés à Béjaïa, vendredi passé, par le CABBA qui a imposé le partage des points seront dans l’obligation de bien négocier le match de demain pour se racheter. Le match de demain se jouera à huis-clos et sera peut-être une occasion pour les camarades de Rahal de jouer sans pression, revenir avec un bon résultat. Le coach Bouarata opèrera probablement certains changements forcés avec l’absence de Maamar Youcef, Herida et Salhi blessé, il faut ajouter aussi Boucherit qui est écarté pour indiscipline en attendant sa parution devant le conseil de discipline. Le staff technique doit trouver les solutions face à l’équipe du GCM sera boostée et très motivée par la dernière victoire acquise devant l’ASMO à Oran, chose qui ne facilitera pas l’affaire des Béjaouis qui doivent prendre très au sérieux leur adversaire du jour. Sur le volet administratif et après la démission annoncé du président du conseil de gestion, le MOB s’est déplacé hier avec les fonctionnaires du club, et Mustapha Rezki a avoué que sa volonté de démissionner est irrévocable tout en appelant les actionnaires, propriétaires du club, à agir et régler ce problème dans les meilleurs délais.

Z. H.

Le programme

CRBA Fekroun - JSM Skikda

RC Relizane - MC Saida

WA Tlemcen - ASM Oran

GC Mascara - MO Béjaïa

CABB Arréridj - MC El Eulma

RC Kouba - A Bou Saada

JSM Béjaïa - CA Batna

AS Ain M'lila - ASO Chlef