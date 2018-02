Par DDK | Il ya 7 heures 27 minutes | 267 lecture(s)

Le défenseur axial du MOB, Billel Bouledieb, revient dans cet entretien sur le dernier faux-pas devant le CABBA et parle du prochain match contre le GCM.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez écourté l’entraînement (séance de reprise de la semaine). Peut-on connaître la raison ?

Bouledieb Billel : J’ai contracté une blessure lors du match du CABBA où j’ai joué blessé, après une préparation médicale spéciale pour aider mes camarades sur le terrain. Maintenant, je suis avec les soins pour être fin prêt pour le match de Mascara.

Serez-vous prêt pour le match du GCM ?

Inchallah je le serai et je ferai de mon mieux car l’équipe aura besoin de mes services surtout après la suspension de Maamar Youcef qui sera absent vendredi prochain.

Comment est le moral du groupe ?

Il faut être honnête et dire que le moral n’est pas au beau fixe après le nul contre le CABBA. La reprise a été un peu difficile car on a beaucoup misé sur ce match, mais dommage. On ne doit pas lâcher maintenant car on est toujours en course pour le championnat et l’accession reste jouable. Avec du travail et de la volonté, on va essayer de remonter avec les conseils du coach pour réaliser un bon résultat à Mascara.

Un bon résultat s’impose contre Mascara, n’est-ce pas ?

Oui, bien sûr. On n’a pas d’autres choix que de faire un bon résultat car ce match est le tournant de la suite du championnat, si on veut rester en course et en position de force, on ne doit pas perdre et si on peut gagner, on ne ratera pas l’occasion surtout que le match se jouera à huis-clos.

Les supporters sont mécontents ces derniers jours …

Je comprends leur inquiétude et avant le début de l’entrainement, ils nous ont demandés d’oublier le match du CABBA et de nous concentrer sur le prochain match contre le GCM. Aussi, ils nous ont priés de nous racheter et de revenir avec les 3 points. De notre part, on fera le maximum pour revenir avec un bon résultat qui va procurer de la joie à notre fidèle public.

Entretien réalisé par Z. H.