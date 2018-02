Vaincre ou mourir !

Par DDK | Il ya 7 heures 27 minutes | 1015 lecture(s)

La JS Kabylie recevra demain l’USMBA au stade du 1er Novembre à 16 heures, pour le compte de la 21e journée du championnat Ligue 1 Moblis.

Cette rencontre sera capitale pour les Kabyles qui n’auront d’autre choix que de gagner cette partie, eux qui se trouvent dans une position dangereuse au classement général. Les équipiers de Redouani sont, donc, impérativement appelés à s’imposer pour sortir la tête de l’eau face à l’USMBA qui a, pour rappel, perdu son dernier match à domicile face au MCO sur le score lourd de 2 buts à 5. Le coach Gaci, qui dirigera certainement son dernier match demain puisqu’on annonce les arrivées de Raho et Karouf comme assistants de Bouzidi, attend une révolte de ses poulains demain : «C’est un match très important où la victoire est impérative pour améliorer notre classement. Les joueurs doivent bien réagir et chercher les trois points de cette rencontre. Cependant, il faut faire attention à l’USMBA qui cherchera à se racheter, elle qui a perdu son dernier match. En tout cas, on fera tout pour remporter la victoire», a assuré Gaci à propos de ce duel. Côté effectif, le groupe de la JSK sera presque au complet le jour J. Mis à part le portier Asselah, suspendu, tous les coéquipiers de ce dernier sont opérationnels pour cette confrontation. Une donne qui facilitera le travail de Gaci en prévision de ce rendez-vous que les Kabyles, bien conscients de l’obligation de rafler la mise, jurent d’aborder de pied ferme, avec pour seul mot d’ordre la victoire. Seule issue pour améliorer, un tant soit peu, leur classement, ce qui reste le souhait de tous les supporters du club.

Bouzidi assistera à la rencontre

Celui qui est annoncé comme étant le nouvel entraîneur de la JSK, Youcef Bouzidi, sera présent demain après-midi au stade du 1er Novembre, où il supervisera sa nouvelle équipe face à l’USMBA. Il débutera, en principe, ses fonctions après cette confrontation pour préparer le match de coupe face à l’USMB.

Ultime séance aujourd’hui

Les Kabyles effectueront leur dernière séance d’entraînement aujourd’hui au stade du 1er Novembre. Le staff technique kabyle entend faire de son mieux pour assurer une grande concentration aux joueurs, qui comptent, à leur tour, se donner à fond pour gagner la partie et chasser le doute et la guigne à Tizi.

M. L.



Le programme

Demain

JSK - USMBA (16h)

MCO - USMH (16h)

PAC - NAHD (16h)

CSC - USB (17h)

Samedi

OM - ESS (15h)

JSS - CRB (16h)

USMB - DRBT (16h)

USMA - MCA (17h)