«La situation de la JSK ne me fait pas peur»

Par DDK | Il ya 7 heures 28 minutes | 514 lecture(s)

Youcef Bouzidi succède officiellement à Noureddine Saâdi après avoir trouvé un terrain d’entente, durant la soirée de mardi dernier, avec les dirigeants de la JSK. Le concerné a confirmé hier sa venue au club kabyle.

La Dépêche de Kabylie : On croit savoir que vous avez trouvé un terrain d’entente pour driver la JSK.

Youcef Bouzidi : J’ai donné mon accord aux responsables kabyles après que nous ayons trouvé un terrain d’entente. Cependant, je rencontrerai le président Cherif Mellal pour régler quelques détails avant d’entamer ma mission.

Avez-vous signé votre contrat ?

Pour le contrat, je le signerai prochainement. Comme je viens de vous le dire, j’ai donné mon accord aux responsables de la JSK en attendant de régler quelques détails avant d’entamer ma mission

Serez-vous sur le banc face à l’USMBA ?

Non, je ne saurai pas sur le banc. Je serai au stade du 1er Novembre mais juste pour superviser l’équipe au cours de cette rencontre. J’entamerai ma mission après cette rencontre.

La JSK se trouve dans une situation délicate. Est-ce que cela ne vous fait pas peur ?

La situation de la JSK est difficile mais elle n’est pas catastrophique. Je suis passé par des situations plus compliquées. Je reste confiant puisse assurer son maintien parmi les clubs de l’élite.

Vous allez travailler avec Slimane Raho qui sera votre adjoint, n’est-ce pas ?

Les dirigeants de la JSK ont soutenu que je travaillerai avec Karouf et Raho. De ce côté, il n’y a aucun souci. Le plus important est qu’on réussisse un bon boulot pour tirer le club vers le haut. On fera le maximum pour réussir les bons résultats pour sauver le club pour la suite du parcours.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi