JSK en bref

Par DDK | Il ya 7 heures 27 minutes | 455 lecture(s)

Doudane entame sa mission

Le manager général Karim Doudane a entamé, hier, sa mission avec les Canaris. Il revient à son poste de manager.

Raho attendu pour aujourd’hui

Selon une source proche de la direction, l’ex-défenseur international Slimane Raho est attendu aujourd’hui à Tizi-Ouzou. Il assistera au match de demain face à l’USMBA. Il aura une discussion avec les dirigeants kabyles et devrait intégrer le staff technique.

Karouf devait arriver hier soir

Le coach Mourad Karouf était attendu, hier en fin d’après-midi, à Tizi-Ouzou, après avoir trouvé un terrain d’entente avec les dirigeants kabyles, et ce, afin de figurer dans le staff technique de la JSK. Karouf devait résilier, hier, son contrat avec la formation de Tebessa.

Gaouaoui sur le départ

L’entraîneur des gardiens de la JSK, Lounes Gaouaoui, devra rejoindre le staff technique de l’équipe nationale A pour remplacer Bouras qui a démissionné. Selon nos informations, la direction kabyle le laisserait partir et aurait déjà contacté Hamenad pour le remplacer. Cependant, on ne sait pas encore si la direction de Paradou AC autorisera Hamenad qui fait déjà du bon boulot dans ce club.

Boukhanchouche et Hammar convoqué, Tizi Bouali et Cheti écartés

Non convoqué pour le précédent match, face au DRBT, le milieu de terrain Boukhanchouche et l’attaquant Ziri Hammar sont convoqués pour le match de demain face à l’USMBA. Ils ont pris les places de Cheti et Tizi Bouali qui ont été écartés pour cette rencontre.

M. L.