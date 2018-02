«On ne doit pas rater ce match face à l’USMBA»

Par DDK | Il ya 7 heures 27 minutes | 313 lecture(s)

Questionné sur son avenir lors de la conférence de presse qu’il a animée hier après la venue de Bouzidi, Gaci dira : «Si on veut de moi, je reste et je continue mon boulot. Sinon, on doit me régulariser car j’ai signé un contrat».

«Je compte beaucoup sur Belkalem»

Le coach Gaci mise sur le défenseur Belkalem lors du match de demain. Il dira a ce sujet : «Je compte énormément sur Belkalem lors du match face à l’USMBA. Il pourra énormément aider ses équipiers lors de cette rencontre».

«Je ne peux pas compter sur Ekedi»

Interrogé s’il comptera sur l’attaquant Steve Ekedi qui a rejoint l’équipe fanion cette semaine, il répondra : «Ekedi vient de réintégrer l’équipe première. Il n’est pas prêt et pour cela je ne peux pas compter sur lui lors de la rencontre face à l’USMBA», a conclu Gaci son intervention

Propos recueillis par A.S.