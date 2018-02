Le wali Bouderbali rend visite aux joueurs

Par DDK | Il ya 10 heures 37 minutes | 683 lecture(s)

A la veille du grand rendez-vous décisif de la JS Kabylie face à son adversaire du jour, l'USM Bel Abbès, Mohamed BOUDERBALI, wali de Tizi Ouzou, a effectué un crochet au stade du 1e Novembre 1954 de Tizi Ouzou où il a rendu visite aux joueurs de l'équipe qui effectuaient leur dernier galope d'entrainement d'avant match. A l'occasion, il leur a manifesté son soutien et ses encouragements. Comme il a exhorté les joueurs à redoubler d'efforts afin de dépasser vite ces moments de crise et replacer la JSK à la place qui est la sienne. Les joueurs, comme les dirigeants, ont beaucoup apprécié le geste du wali, le premier en son genre. Bouderbali, pour rappel, s'est également rendu en milieu de semaine à Béni Douala où il s'est recueilli sur la tombe de Matoub Lounès. Il a été reçu par la famille du rebelle notament sa mère et sa soeur et a signé le registre de doléances entretenu au siège de la fondation qui porte le nom du chanteur.

R. D.