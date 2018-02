Quand la Kabylie se mobilise pour sa JSK...

Par DDK | Il ya 48 minutes | 196 lecture(s)

Disons-le tout de suite: la victoire d’hier n’est pas que celle du foot. Mais plutôt d’une Kabylie mobilisée comme un seul homme, refusant de voir mourir sa JSK à travers laquelle elle s’est toujours affirmée.

Ce fut une petite victoire sur le plan sportif grâce à un simple pénalty (Hemmar 15’) et Benaldjia (56’) contre Seguer (72’ pour Bel Abbès), mais c’était-là le grand réveil de tout un peuple. Une prise de conscience de la montagne qui s’est déversée comme au bon vieux temps sur les gradins du 1er novembre. Difficile alors d’imaginer la réaction de ces jeunes joueurs Canaris loin d’être habitués à une telle affluence. C’était difficile peut-être plus pour eux que pour la malheureuse formation de Bel Abbès qui a eu la malchance de subir ce réveil kabyle après sa récente déroute inatendue chez elle face au MCO, le week-end dernier. Le stade du 1er Novembre est redevenu, comme par enchantement, beau, gradins remplis, colorés de bout en bout aux fanions des Imazighen (bleu, vert, jaune et rouge). Les chants des tribunes faisaient frissoner. P... que ça faisait plaisir d’entendre à nouveau “Rouh à Mi rouh... JSK matchi Dh’la Tchi-Tchi”. Celà faisait vraiment belle lurette que ça n’a pas été entendu au stade de Tizi-Ouzou. Certes, ce n’est pas en un match que la JSK redeviendra ce qu’elle était, mais le sursaut d’hier est très réjouissant. Un déclic salutaire. Car sur le plan sportif, il y a encore beaucoup à faire. La tour Belkalem soulage déjà beaucoup malgré ce but encaissé en seconde période. A travers le joueur, on sent à nouveau le sang kabyle couler dans cette équipe, on se rend compte que le nez n’est pas que pour se moucher... Et puis, il rassure tant avec sa corpulence. Ce n’est pas un détail insignifiant. Et il y a la grande victoire réussie par la galerie. La JSK s’est redécouverte soutenue par tout un peuple. Elle n’est plus orpheline. Elle a la Kabylie derrière elle. Dans le tas, on est tenté de dire que cette victoire est avant tout celle d’Aït Menguellet et Matoub...

Arezki Houhèche.

Les résultats

JSK 2 - USMBA 1

MCO 1 - USMH 0

PAC 1 - NAHD 1

CSC 1 - US Biskra0

Samedi

OM - ESS (15h)

JSS - CRB (16h)

USMB - DRBT (16h)

USMA - MCA (17h)

Le classement