Le stade Kaci Ali de Draâ Ben Khedda abritera cet après-midi un match qui promet, pour le compte de la 19e journée du championnat Régionale 1.

L’USM Draâ Ben Khedda, qui patauge dans la zone rouge, accueillera son homologue de l’ES Azeffoun avec la nette ambition d’empocher les trois points de la rencontre pour remonter la pente. Toutefois, les Marins d’Azeffoun ne comptent pas se présenter sur le terrain en victimes expiatoires, mais plutôt pour arracher la victoire et confirmer leur regain de forme en championnat. C’est dire que les débats seront chauds entre les deux équipes. C’est l’équipe qui sera mieux organisée sur le plan mental qui aura, sans doute, le dernier mot. L’erreur n’est pas permise pour les poulains de Mourad Bey s’ils veulent garder leurs chances intactes pour le maintien en Régionale 1. En cas de défaite ou de match nul, la situation se compliquerait davantage pour eux. Les Marins d’Azeffoun veulent, eux aussi, gagner quelques marches au classement et tenter d’assurer le maintien dans les plus brefs délais, pour pouvoir aborder le reste de la saison avec confiance et assurance.

Ça passe ou ça casse pour le CRB Tizi-Ouzou

Derniers de la classe, les Communards du CRB Tizi-Ouzou n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent se maintenir en Régionale 1. Cet après-midi, au stade Oukil Ramdane, ils accueilleront les gars du CR Bordj El Kiffan dans un match d’une extrême importance pour les Communards qui jouent leur survie dans ce palier. L’invité du jour, lui, n’a rien à perdre. Il tentera, donc, le tout pour repartir avec les trois points, afin de se rapprocher des équipes du haut du tableau. Mais les joueurs du CRBTO sont conscients de la lourde responsabilité qui pèse sur leurs épaules. Ils doivent sortir le grand jeu, pour espérer rafler la mise, afin de soigner leur capital-points et, partant, leur position au classement. Dos au mur, les Communards risquent le naufrage en cas de défaite at home.

La JS Akbou en quête de confirmation

Restant sur un joli succès samedi dernier face au WAR, la JS Akbou, elle, effectuera un long et périlleux déplacement en terre algéroise, pour y affronter la formation du WB Saoula. La dernière belle prestation ponctuée par une victoire face WAR semble avoir redonné de l'espoir aux coéquipiers de Sid Ali Riad, qui veulent confirmer leur regain de forme. Aussi, les joueurs d’Akbou ont vite fait d'oublier le dernier match pour se concentrer sur cette rencontre face au WBS qui sera importante, voire décisive, pour la suite du parcours. La formation d’Akbou n'a qu'un seul objectif : arracher les trois points mis en jeu ou, à défaut, un nul, pour s’offrir, au moins, un sursis en attendant le véritable départ dans cette seconde phase qui s'annonce plus dure que la première. Les joueurs sont conscients de la lourde tâche qui les attend et semblent décidés à jeter toutes leurs forces dans la bataille, pour arracher le meilleur résultat possible : «On devra coûte que coûte réagir et éviter une pression qui bloquera le groupe par la suite .On doit empocher les trois points de la partie, qui ne feront que du bien à l'équipe et aux supporters», dira le milieu offensif Beladjet. Tous les joueurs contactés sont conscients de l'importance de ce match face aux littoraux algérois. En somme, c’est un sérieux test pour cette formation de la JS Akbou qui devra négocier positivement cette sortie pour s’offrir un petit bol d’air frais au classement général, elle qui patauge en bas du tableau.

Massi Boufatis et Zahir Ait Hamouda

Le programme



USMDB Khedda - ES Azeffoun

TiziRached - ESM Boudouaou

WB Saoula - JS Akbou

WA Rouiba - JS Tichy

IR Birmandreis - NR Dely Ibrahim

CRB Tizi-Ouzou - CR Bordj El Kiffan