«On doit préserver notre 1ère place»

Par DDK | Il ya 8 heures | 353 lecture(s)

Le gardien de but du FC Tadmaït, Said Hamdache évoque, dans cet entretien, le match face à l'ES Assi Youcef qui leur a permis de prendre seuls les commandes de la division Honneur, ainsi que de la suite du parcours.

La Dépêche de Kabylie: Qui est Said Hamdache ?

Said Hamdache: Je suis né le 8 juin 1993 à Tadmaït. J'ai commencé à taper dans un ballon dès mon jeune âge et j'ai porté les couleurs de la JS Tadmaït de 2005 jusqu'à 2012, avant de jouer à l'USM Alger en catégorie junior. Par la suite, je suis revenu à Tadmaït et je suis depuis la saison 2015 à ce jour au FC Tadmaït, une équipe avec laquelle j'ai réussi une accession, en attendant une deuxième cette saison.

Un mot sur la victoire acquise face à l'ES Assi Youcef, sur le score de3 à 1 et qui vous a permis de prendre seuls les commandes?

C'est une belle victoire et au même temps méritée, car on a été supérieurs sur tous les plans à notre adversaire du jour, en marquant trois buts. Notre victoire est importante puisqu'elle nous a permis de prendre seuls la première place avec désormais deux points d'avance sur notre dauphin, l'Olympique Tizi Gheniff.

Pensez-vous que c'est l'année de l'accession en Régionale 2 pour le FC Tadmaït ?

On a réalisé un parcours positif et on est sur la bonne voie. Mais on doit continuer sur cette lancée, si on veut vraiment réussir l'accession en Régionale 2. On doit faire le plein à domicile, tout en récoltant le maximum de points à l'extérieur de nos bases. Une chose est sûre, on va faire notre possible pour réussir l'accession et donner de la joie à la population de Tadmaït.

Qu'en est-il de vos ambitions personnelles ?

Là, je continue à défendre les couleurs du FC Tadmaït pour contribuer à l'accession en Régionale 2. Il y a mon manager Madjid Merzouk qui s'occupe de ma carrière que je remercie au passage, ainsi que les autres dirigeants comme Ahcène Hamdache et ceux qui me soutiennent. Une fois la saison terminée, je vais voir si je vais continuer au FCT ou bien je changerai d'air pour évoluer dans un club de palier supérieur, en division nationale amateur ou en Ligue 2, car je crois en mes capacités.

Entretien réalisé par M. B.