Deux belles affiches au menu

Par DDK | Il ya 8 heures

Le championnat de division honneur Béjaïa se poursuivra cet après- midi avec la deuxième partie de la neuvième journée. En plus des cinq rencontres qui se sont déroulées hier, deux autres matchs sont au programme avec des affiches aussi palpitantes qu’intéressantes à suivre puisqu’elles impliqueront de sérieux outsiders. A commencer par le CSPC Béjaïa qui accueillera, au stade Nacéria, la JSB Amizour. Un duel qui s’annonce passionnant entre deux sérieux prétendants. Certes, sur papier, les gars d’Amizour partent légèrement favoris, quoique restant sur un décevant nul face à la JSIO la journée précédente. Toutefois, la formation de la JSBA devra se méfier de son adversaire du jour qui tentera de confirmer son regain de forme. Il y a lieu de préciser que la Protection a été l'une des seules à avoir tenu en échec la JSBA lors de la phase aller. En somme, l’on doit s'attendre à une chaude empoignade serrée et indécise. Dans le bas de la hiérarchie, l'AS Oued Ghir, en net déclin, tentera de marquer des points dans la perspective du maintien. La mission des Banlieusards bougiotes ne s’annonce pas pour autant facile face aux Olympiens d’Akbou, leur adversaire du jour, qui n’ont pas encore retrouvé leur véritable rythme de croisière. Ils sont déterminés à mettre tout en œuvre pour revenir de leur périlleux déplacement, à Oued Ghir, avec le meilleur résultat possible, pour s’éloigner de la zone de turbulences.

Z. A. H.

Le programme

CSPC Béjaïa - JSB Amizour

AS Oued Ghir - O Akbou

Exempt : CRBAR