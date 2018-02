AG des actionnaires aujourd’hui

Par DDK | Il ya 8 heures 1 minute | 446 lecture(s)

Mustapha Rezki acceptera-t-il de revenir à de meilleurs sentiments et renoncer à sa décision de démission ?

Après la démission annoncée du président du conseil de gestion du MO Béjaïa, Mustapha Rezki, et l’échec de la réunion avec le président du conseil d’administration de la SSPA/MOB, Amar Boudiab, ce dernier a décidé de convoquer une assemblée générale des actionnaires pour aujourd’hui. Prévu à 17h30, ce conclave sera une occasion pour les actionnaires de débattre de la situation qui prévaut au sein du club et de trouver, collégialement, une sortie de crise suite au retrait de Rezki. Ce dernier a, pour rappel, quitté son poste après les regrettables évènements émaillé le match du CABBA, où personne n’a été épargné par les insultes émanant d’une minorité de supporters, qui, d’après Rezki, sont manipulés par certains actionnaires à la tête du club. D’après une source proche, Boudiab demandera à certains actionnaires de se charger de la gestion du club durant cette période importante, considérée comme le tournant du championnat. Cela dit, il est aussi probable que l’on désigne, lors de cette AG, un successeur à l’ex-président du conseil de gestion, Mustapha Rezki. Les fidèles du MOB souhaitent, en tout cas, que cette réunion trouve les solutions idoines pour permettre aux camarades de Rahal de poursuivre sereinement le championnat, la stabilité étant un facteur non négligeable pour aspirer à réaliser l’objectif assigné en début de saison, à savoir le retour en Ligue 1 Mobilis. Une accession, somme toute, toujours jouable pour les hommes de Bouarata.

Z. H.