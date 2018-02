Garder la dynamique du succès

Par DDK | Il ya 8 heures | 415 lecture(s)

Pour la 20e journée de la DNA, l’US Beni Douala, actuel leader du groupe, fort de son matelas de cinq points d'écart sur son dauphin, se déplacera à Boumerdès bien au point. Elle y va affronter l'équipe locale, dans une rencontre où les poulains de Hamici n’auront pas droit de laisser échapper des points, même en déplacement, comme c’est le cas aujourd’hui, dans une rencontre placée sous le signe de la priorité à la victoire afin de consolider encore plus leur leadership du groupe surtout derrière, on se bouscule au portillon. Les gars de l’USB Douala sont conscients de la difficulté de la mission face à une bonne équipe du RC Boumerdès difficile à manier à domicile, et qui tient à ne pas subir les assauts des visiteurs dont l’objectif est de retourner avec les trois points de la victoire. La tâche des protégés de Hamici paraît extrêmement compliquée face à un adversaire qui veut épingler à son tableau de chasse une équipe visiteuse déterminée à conserver son fauteuil de leader et maintenir la dynamique des résultats positifs. Une belle série que les coéquipiers de Bahri et consorts veulent conserver pour espérer terminer la saison en beauté et atteindre l'objectif tracé. Pour le RC Boumerdès, mal en point ces dernières semaines, sa mission semble extrêmement difficile face à un leader en pleine euphorie bien décidé et que rien ne semble arrêter dans cette dernière ligne droite.

US Oued Amizour, le maintien c’est maintenant ou jamais

Il est clair que la logique donne le leader favori même si l'entraîneur Hamici ne manquera pas de dire à ses protégés de faire preuve de beaucoup de sérieux, et de faire très attention et éviter toute mauvaise surprise car au final, il y a une place en Ligue 2 qui se profile à l’horizon. L’US Oued Amizour qui occupe la dernière marche au classement général est appelée à gagner beaucoup de points pour sortir du gouffre. Les choses sérieuses pour l’opération sauvetage commencent cet après-midi. Tous les feux sont au rouge au risque de voir la formation du président Omar Oumbiche vivre une situation dramatique en fin de saison. Les protégés du technicien Bouziane ont donc une mission difficile à accomplir, celle de sauver l’équipe du purgatoire. Et c’est à partir d’aujourd’hui que les camarades de Boukemacha doivent commencer à se refaire une santé. Leur hôte a pour nom le NC Magra, et ils sont dans l’obligation de gagner le match pour retrouver le sourire et pour se remettre sur les rails. Cependant, il reste 10 matches avant la fin du championnat et 30 points en jeu. Tout reste possible pour reprendre de plus belle et de remonter la pente. Les protégés du nouvel entraîneur Rahmani Bouziane appelé à la rescousse sont maintenant dans l’obligation de négocier positivement toutes leurs rencontres sans exception, à domicile et même à l’extérieur. C’est dire toute les difficultés qui attendent les camarades de Yaya pour sortir de cette dangereuse impasse. Le seul mot d’ordre pour la formation de Amizour est donc de vaincre cet après-midi la coriace équipe de Magra car toute contre performance signifierait un pas au purgatoire. Les gars d’Amizour devront sortir le grand jeu pour espérer épingler les visiteurs qui sont sur une embellie de 10 matches sans défaite, leur dernière défaite remonte au 18 novembre dernier, face au leader l’US Beni Douala. Ceci dit, chacun des joueurs devra redoubler d’efforts pour sortir la tête de l’eau en donnant le meilleur pour ce qui reste à venir. Les unionistes n’auront plus droit à l’erreur car c’est une question de maintien qui est en jeu et pour cela, seule la victoire comptera pour les camarades d’Idirene qui seront ainsi dans l’obligation de négocier positivement ce match car maintenant seule la victoire compte pour améliorer le capital point pour tenter de se dégager du bas du tableau.

Lakhdaria veut maintenir le cap face à Réghaïa

Auteur d’un bon nul en déplacement , le week-end dernier, face au CRB Dar El Beida, l’IB Lakhdaria tient à augmenter son capital point pour améliorer sa position au classement, et la venue du NARB Réghaïa, vulnérable à l’extérieur, semble a priori une belle opportunité pour les camarades de Chihab afin d’engranger trois autres points à leur compteur. C’est donc avec un moral gonflé que les camarades de Hamadache s’apprêtent à en découdre avec une formation qui les dépasse d’une unité. Certes, les locaux sont bien placés pour l’emporter, mais la prudence sera de mise devant un adversaire qui aimerait bien leur poser des soucis, eux qui seront certainement sous pression, surtout qu’ils seront très attendus par leurs supporters.

Samy H.

Le programme

CR Béni Thour - IBK El Khechena

JSD Jijel - CRB Dar El Beida

JS Hai Djabel - ES Ben Aknoun

RC Boumerdès - US Béni Douala

RC Arba - MB Rouissat

USO Amizour - NC Magra

WR M’Sila - WA Boufarik

IB Lakhdaria - NARB Réghaïa