Bouzidi dirigera la reprise

Le nouvel entraîneur de la JSK, Youcef Bouzidi, entamera sa mission la semaine prochaine avec la reprise des entraînements. Ayant tout conclu avec les responsables Kabyles, mercredi soir, Bouzidi dirigera son premier match face à l’USMB, rentrant dans le cadre des quarts de finale de la coupe d’Algérie. Une confrontation qui se jouera le week-end prochain à Tizi-ouzou. Cependant, avant de signer son contrat avec la JSK, l’ex-coach du NAHD devra résilier son contrat avec la JSMS, demain. L’objectif du successeur de Saâdi est de tirer la JSK vers le haut et d’assurer le maintien parmi les clubs de l’élite lors des journées restantes du championnat. Même si sa tâche s’annonce difficile, eu égard à la situation difficile de la JSK. Bouzidi se montre, toutefois, optimiste: «La situation de la JSK ne me fait pas peur. Certes, le club kabyle se trouve dans une situation délicate. Mais elle n’est pas catastrophique. Je suis passé par des situations plus difficiles et j’ai réussi ma mission. Avec la mobilisation de tout le monde, je demeure confiant quant aux chances du maintien de la JSK parmi l’élite», a déclaré Bouzidi.



Raho, c’est Ok aussi !

Après le coach Mourad Karouf qui a donné son accord pour rejoindre la barre technique kabyle, l’ex-international, Slimane Raho a donné aussi son OK pour figurer parmi le staff technique de Bouzidi. C’est ce qu’on croit savoir d’une source autorisée. L’enfant d’Oran était présent hier au stade du 1er Novembre pour assister au match JSK - USMBA rentrant dans le cadre de la 21e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Cependant, il devra rencontrer aujourd’hui le président du club, Cherif Mellal, pour discuter certains points avant de procéder à la signature de son contrat. Les dirigeants kabyles attendent beaucoup de Raho pour apporter un plus et aider son nouveau club la JSK à assurer son maintien parmi les clubs de l’élite.

