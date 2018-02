L'arbitre agressé !

Par DDK | Il ya 8 heures | 308 lecture(s)

Disputée vendredi, la rencontre SSSA - AST, comptant pour la première journée de la phase retour du championnat honneur Béjaïa, n’est pas allée à son terme.

Alors que tout se déroulait le plus normalement du monde et que les locaux menaient 2 – 0, la partie a été arrêtée à la 75’, suite à une agression dont a été victime l’arbitre de la rencontre par les joueurs de l’équipe visiteuse. Tout a dégénéré après le refus du l’officier du match d’accorder un penalty en leur faveur. Ils s’en sont, dès lors, pris à lui, en lui assenant des coups. Heureusement que les dirigeants et les services de sécurité sont intervenus à temps. Autrement, il aurait été lynché. Où va-t-on avec cette violence ? Tout ça pour une simple partie de football. La ligue de football de Béjaïa, à sa tête le président de la ligue régionale d’Alger, devra prendre toutes les mesures nécessaires, afin de garantir le bon déroulement des rencontres, surtout celles où l'enjeu est de taille. Sinon, au train où vont les choses, l'on s'achemine droit vers une fin de saison à couteaux tirés. Le châtiment devrait être lourd et exemplaire pour dissuader d’autres fauteurs de troubles à passer à l’acte, s’accordent à dire les observateurs de la balle ronde.

Les Vert et Noir assurent l'essentiel

En rendant visite à la formation de l'ARB Barbacha qui lutte pour son maintien, les protégés du nouveau coach Redjradj, sacrés champions d'hiver, avaient à cœur de l'emporter pour bien entamer cette seconde phase où chaque point de récolté ou de perdu vaudra son pesant d'or au décompte final. Finalement, c'est le meilleur scénario qui s'est produit pour les Vert et Noir qui ont raflé la mise. Les coéquipiers de Benmahrez, rentrés sur l'aire de jeu très motivés, ont entamé le match tambour battant, puisque, après pas moins de quatre minutes du coup d’envoi de la partie, ils parviendront à s'offrir la première occasion d'ouvrir la marque. En face, les coéquipiers de Sofiane Iken ont essayé de porter le danger dans le camp adverse, mais leurs tentatives étaient timides. Alors qu'il ne restait que cinq minutes pour rejoindre les vestiaires, surgit le talentueux Mouloudi qui a semé quatre défenseurs adverses, avant de fusiller le gardien Barbachi qui n'y a vu que du feu. A la reprise, les coéquipiers de Billal sont revenus sur le terrain avec l'idée de plier le match. Plusieurs actions ont été menées par les attaquants de Seddouk, mais ils pécheront dans le dernier geste. N’ayant à aucun moment fermé le jeu, les coéquipiers de Ramzy Moussaoui, pour leur part, ont beau essayer de revenir dans la partie. Mais à chaque fois, leurs actions manquaient de punch. Le score resta inchangé. Suite à quoi l’arbitre sifflera la fin des débats sur cette courte, mais précieuse, victoire des Vert et Noir, pour la plus grande joie du nombreux public qui a accompagné l'équipe à Amizour. Mission accomplie, donc, pour les protégés de Boualem Redjradj, qui ont réussi à maintenir leur sécurisant écart de cinq points sur leur dauphin, le SS Sidi Aïch.

Samy H. et Zahir A. H.

Résultats partiels

SSS Aïch 2 - ASTaâssast 0 (partie arrêtée)

Ouazzoug 0 - CRB Aokas 0

CRBSE Tenine 2 - NC Béjaïa 2

ARB Barbacha 0 - RC Seddouk 1