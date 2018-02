«Satisfait du résultat»

Par DDK | Il ya 8 heures 1 minute | 370 lecture(s)

«C’était une partie assez disputée dans son ensemble. Notre équipe est vite rentrée dans le vif du sujet et a empêché l'adversaire de prendre ses repères sur le terrain. On a réussi à créer de nombreuses opportunités, ce qui nous a permis de trouver la faille en fin de première période. En seconde mi-temps, on a apporté quelques correctifs, l’équipe n'a pas lâché et a continué à se montrer dangereuse. Toutefois, cela n'a pas été facile devant cette coriace équipe de l’ARBB qui a joué le coup défensivement. Par la suite, on a géré notre avance et évité les dégâts avant le prochain derby capital. Dieu merci, on a été récompensés. On est satisfaits du rendement global et de la capacité de réaction du groupe».

Z. A. H.