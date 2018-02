Les Oranges réapprennent à gagner

Par DDK | Il ya 8 heures 1 minute | 336 lecture(s)

L’affiche des mal-classés, c’est ainsi qu’on a qualifié la rencontre ayant mis aux prises l’ES Timezrit à Gouraya, une rencontre qui a drainé la grande foule, vendredi après-midi, au stade de Timelahine. Les débats débutent très forts et les deux formations n’ont pas besoin du round d’observation tant elles étaient tenues à porter chacune le danger dans le camp adverse. Encouragés par le nombreux public présent, les Oranges mettent la pression sur l’arrière-garde adverse. À la 20’, Benyahia réussit à ouvrir la marque suite à un coup franc bien tiré d’environ 30 m et libère, ainsi, ses coéquipiers. Revigorés par cet avantage, les locaux dominent leur vis-à-vis, mais aucune action offensive n’a porté ses fruits, en particulier celles de Gassa, Touhria et Tilkout. C’est sur le score de 1 à 0 que l’arbitre renvoie les 22 acteurs aux vestiaires pour la pause-citron. En seconde mi-temps, les co-équipiers de Yaya Fares ont accéléré le rythme du jeu dans le but d’en finir avec leurs adversaires. En pratiquant des passes courtes et rapides, ils parviennent à déstabiliser la défense adverse. À la 54’, suite à un corner, Gassa, de la tête, aggrave le score de son équipe et soulage, ainsi, ses camarades et son public. À partir de ce moment, les hommes de Kedadouche prennent la situation en main, mais sans parvenir à corser l’adition. Le reste du temps fut géré à leur manière jusqu’au coup de sifflet final, un succès mérité pour l’EST, en attendant la suite qui augure de bons espoirs devant une mission de «sauvetage» qui ne fait que commencer.

S. H.