Akbou en quarts de finale

Par DDK | Il ya 8 heures 1 minute | 263 lecture(s)

Dans le cadre des huitièmes de finale de la coupe d’Algérie féminine, la catégorie senior du CFF Akbou a arraché son ticket qualificatif pour les quarts de finale, après avoir éliminé l'Intissar d'Oran au stade d'El Affroun (Blida). La première période a vu un équilibre dans le jeu et dans le score. En seconde mi-temps, le protégées de Mira Abdennour sont revenues plus déterminées à l’emporter. Aussi, les coéquipières de Saïda Aït Mahdi sont parvenues à matérialiser leur domination par un but signé Kawtar Djabbar à la 65’. Toutefois, la joie des filles d’Akbou ne durera pas longtemps, puisque les Oranaises réussiront à remettre les pendules à l'heure dix minutes plus tard. La partie s’achèvera donc sur ce nul d'un but partout, ce qui a contraint les deux équipes à aller aux tirs au but pour se départager. A cet exercice, les protégées de l'heureux et jeune président Omar Merabet ont été plus adroites et plus chanceuses en l'emportant par 4 tirs à 3. Qualification donc des ambassadrices de la vallée qui vont devoir préparer sereinement le prochain tournoi international de foot, prévu en cours de semaine.

Z. A. H.