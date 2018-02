«C’est un succès réconfortant»

Par DDK | Il ya 8 heures 1 minute | 291 lecture(s)

La JSMB continue son ascension fulgurante, en se hissant à la deuxième place du classement (39 points), à la faveur de sa difficile mais précieuse victoire, la quatrième de suite, sur le CA Batna (3 - 2). Une place de dauphin qu’elle partage avec le voisin, le MOB, suite à sa victoire à Mascara (1 - 2).

Ainsi, les camardes de l’excellent Bilal Bensaha, qui se devaient de vaincre à tout prix devant leur nombreux public présent dans les gradins, ont affiché une grande volonté de bien faire dès le début de la partie, en prenant l’avantage à partir de la 4’ de jeu, suite à un penalty bien botté par le buteur de l’équipe, Abdelouahid Belgherbi. Ce dernier porte ainsi son capital à 11 réalisations depuis le début de la saison en cours. Poursuivant leur pressing, les hommes de Mounir Zeghdoud doubleront la mise par le biais de Mohamed Benchaïra (34’) pour terminer fort logiquement le premier half à leur avantage sur le score de 2 - 0. Au retour des vestiaires, les locaux maintiendront encore la pression sur la défense du CAB et réussiront à inscrire un troisième but par le même Belgherbi, réussissant du coup son doublé dans ce match (71’). Néanmoins, et au lieu de gérer confortablement leur avance, les Béjaouis ont failli se faire hara-kiri dans le dernier quart d’heure, pour avoir encaissé deux buts (74’, 84’) sur des erreurs d’inattention. Les supporters locaux vivront d’ailleurs les ultimes minutes de la partie sur les nerfs, et ce, jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. Commentant le rendement et le résultat de la partie, l’entraîneur Mounir Zeghdoud a déclaré en substance : «On savait que ce match allait être difficile et nous avons failli le vérifier aujourd’hui à nos dépens, faute du manque de concentration de certains de mes éléments qui ont cédé à la facilité. Quoi qu’il en soit, cette victoire acquise face à un adversaire respectable nous a permis de grimper à la deuxième place. Ce qui est réconfortant en soi. A présent, nous devons d’ores et déjà songer à notre prochain match contre Skikda qu’il va falloir préparer comme il se doit».

Bilal Bensaha out contre la JSMS

Le remuant attaquant de la JSMB, Bilal Bensaha, qui a écopé d’un quatrième carton jaune avant-hier contre le CAB, sera le grand absent lors du prochain choc qui mettra aux prises son équipe avec la JSM Skikda, pour le compte de la 22e journée du championnat. Bensaha (trois buts), qui a grandement contribué aux dernières performances de son équipe, a été aussi derrière le penalty obtenu avant-hier contre le CAB. Son poids dans l’équipe est tellement prépondérant qu’il sera difficile pour son entraîneur de lui trouver facilement un remplaçant lors du prochain duel face aux Skikdis. Et dire enfin que le joueur n’a effectué son retour à la compétition officielle que depuis l’entame de la phase retour du championnat, consécutivement, à une longue absence des terrains pour une grave blessure au genou.

B. Ouari