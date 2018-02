Sur un doublé de Semahi

Par DDK | Il ya 8 heures 1 minute | 245 lecture(s)

Les Vert et Noir du MOB ont réalisé la meilleure affaire, ce week-end, en revenant de leur lointain déplacement à Mascara avec une brillante victoire sur le score de 2/1 grâce au doublé de Semahi (18’ et 26’). Les Béjaouis ont entamé la partie en force avec une grande volonté d’ouvrir le score rapidement, chose qui s’est concrétisée sur le terrain après seulement 18 minutes de jeu suite à un coup franc bien botté par Hichem Cherif, Semahi ne trouva aucune difficulté à mettre, de la tête, le cuir au fond des filets. Après huit minutes de jeu, un coup franc de la droite du gardien adverse bien joué par Hichem Cherif, Semahi aggrave le score d’une tête en inscrivant le second but avant que les locaux ne réduisent le score à la 45e minute. La seconde période a été bien gérée par les camarades de l’excellent Bencherif malgré quelques dangereuses tentatives des locaux, la défense a bien tenu en annihilant toutes les occasions des gars de Mascara jusqu’au sifflet final de l’arbitre. Après cette victoire, les Crabes occupent la deuxième place avec 39 points au compteur en compagnie de la JSMB et derrière l’ASAM (41 points) tenue en échec par l’ASO (2/2). La JSMS qui a été défaite par le CRBAF (2/0) occupe la 4e place en compagnie du CABBA (38 points) qui a battu le MCEE (2/0). Les capés de Bouarata vont préparer le match de coupe d’Algérie (1/4 de finale) contre le MCA programmé pour le week-end prochain avec un bon moral surtout avec le retour de certains joueurs blessés et de Maamar Youcef qui a raté le dernier match pour cause de suspension.