«Je remercie mes joueurs pour les efforts consentis»

Par DDK | Il ya 8 heures | 385 lecture(s)

Après le sifflet final de l’arbitre Boukouassa, l’entraineur Bouarata Rachid est revenu brièvement sur cette rencontre : «Le match a été très difficile comme on s’y attendait déjà. Mais Hamdoullilah on a pu décrocher une belle victoire après une semaine très mouvementée avec un manque flagrant de stabilité et de sérénité suite au nul contre le CABBA. Le groupe a entamé la partie dans le seul but de se racheter du dernier faux-pas et ils ont eu ce qu’ils voulaient grâce à leur volonté et leur détermination. Je remercie beaucoup mes joueurs qui étaient à la hauteur tout au long de la partie en fournissant beaucoup d’efforts sur le terrain, chose qui nous a aidés à décrocher les trois points et à gagner une place sur le podium. Cette victoire va beaucoup nous aider à bien préparer le prochain match de coupe d’Algérie contre le MCA où nous allons jouer nos chances à fond».

Propos recueillis par Z. H.