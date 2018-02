Démonstration de force du Machaâl

Par DDK | Il ya 8 heures 2 minutes | 330 lecture(s)

Le Mechaâl club de Béjaïa s'est qualifié pour les quarts de finale de la coupe d'Algérie, en battant la sympathique équipe de l’EF El Kseur, créée l’été dernier, sur le score de 1 à 13. Ce derby très attendu a tenu ses promesses et a attiré une foule de supporters de la formation d’El-Kseur qui a effectué le déplacement à la salle de Berchiche. Dans une salle pleine à craquer, les deux formations ont évolué dans une ambiance extraordinaire. La rencontre a été d’un bon niveau technique, caractérisée par de très belles combinaisons et facettes de jeu. Dès l’entame de la partie, les protégés de Benali ont dominé outrageusement leur vis-à-vis, non sans allier art et manière. Les camarades d’Abassi se sont, tout bonnement, montrés trop forts pour la formation d’El Kseur, puisqu’ils ont marqué un total de six buts en première mi-temps et ajouté sept réalisations lors du second half. En s’imposant sur un net et sans bavure 1 à 13, le détendeur de la coupe d’Algérie Futsal, le MCB, a tout simplement survolé les débats, administrant une magistrale leçon de football à des locaux d’El Kseur qui ne pouvaient que constater les dégâts. L’ampleur du score reflète entièrement la physionomie du match, qui, par moments, tourna à la démonstration, tant les joueurs de l’entraîneur Benali furent époustouflants. De leur côté, les hommes de Nabil Amrouche auront, au moins, réussi à sauver l’honneur par l’entremise de Ouanoughi. A la faveur de ce succès arraché haut la main, les Bougiotes se qualifient, naturellement, aux quarts de finale, sous les applaudissements d’un public d’El Kseur très fair-play.

Samy H.