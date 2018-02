La JSK relancée pour le maintien

Par DDK | Il ya 8 heures 2 minutes | 1124 lecture(s)

La JS Kabylie a réussi l’essentiel, avant-hier, en battant (2 - 1) l’USMBA, au stade du 1er Novembre, et renoue à l’occasion avec la victoire.

Totalisant actuellement 22 points, les Kabyles augmentent leurs chances de se maintenir en Ligue 1 Mobilis. Les défaites de l’USMH à Oran face au MCO local et celle du l’USB à Constantine face au CSC ont également fait les affaires de la JSK, vu que ces équipes vaincues ne sont autre que des concurrents au maintien. Mais la JSK n’a pas attendu ces revers de ses principaux rivaux pour se réveiller après une longue disette, à Tizi notamment. Ainsi, les équipiers de Benaldjia ont gagné leur pari, eux qui jouaient à chaque fois la peur au ventre. Avant-hier, ils étaient tout bonnement des guerriers sur le terrain, ce qui leur a permis d’arracher le gain de cette rencontre capitale. La venue en masse des supporters a eu le résultat escompté, puisque le formidable public de la JSK a joué un rôle déterminant dans cette partie, en motivant les joueurs le long des 90 minutes. Les trois points arrachés permettront aux Kabyles de préparer le match de Coupe face à l’USMB avec un bon moral. Le nouvel entraîneur, Bouzidi, aura donc un groupe motivé, ce qui jouera en sa faveur. Les équipiers de Yettou misent sur une qualification en Coupe avant d’affronter l’USMH, pour le compte de la 22e journée du championnat. Cette rencontre sera aussi une autre «finale» pour les Canaris. Si ces derniers parviennent à réussir un bon résultat, les portes du maintien leur seront, dès lors, grandes ouvertes.

Reprise aujourd’hui



Après une journée de repos, hier, les Canaris reprendront cet après-midi à 16h30 le chemin des entraînements, au stade du 1er Novembre. Le nouvel entraîneur, Youcef Bouzidi, et ses collaborateurs, Karouf et Raho, entameront officiellement leur mission à la tête de la barre technique. Leur premier test sera face à l’USMB. L’objectif, c’est de faire le nécessaire et plus pour assurer une très bonne préparation, en prévision de cette rencontre. Le président Mellal souhaite qu’avec la venue de ce staff, la JSK réussira à rebondir et en coupe d’Algérie et en championnat.

