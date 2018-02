«Les joueurs étaient des guerriers sur le terrain»

Par DDK | Il ya 8 heures 1 minute | 599 lecture(s)

Présent dans la tribune officielle du 1er Novembre, le nouvel entraîneur de la JSK, Youcef Bouzidi, était très content de la réaction des Canaris au cours de ce match. Il dira à ce propos : «Les joueurs ont réagi comme des guerriers sur le terrain. Ils ont fait preuve d’une grande détermination. J’espère qu’ils continueront sur cette voie».

«Un cadeau de bienvenue»

Ayant discuté avec les joueurs pendant quelques minutes aux vestiaires, le coach Bouzidi déclare que cette victoire est un cadeau pour lui : «Avant le match, j’avais échangé quelques mots avec les joueurs en leur disant que le meilleur cadeau qu’ils pouvaient nous offrir, c’est de gagner. Autrement dit, cette victoire est un cadeau de bienvenue pour moi et pour tout mon staff», se réjouit Bouzidi



«On a joué avec le feudans les 20 dernières minutes»

Même s’il était satisfait de la victoire, Bouzidi n’était, en revanche, pas du tout content du rendement du groupe lors des 20 dernières minutes : «Ils (les joueurs) ont joué avec le feu dans les 20 dernières minutes de la partie. On a du travail sur la planche et avec l’aide de tout le monde, on tentera de combler les lacunes décelées au cours du match».



«Belkalem a stabilisé la défense»

Sur le rendement du capitaine Belkalem, Bouzidi affirme que l’enfant de Mekla a assuré sa tâche convenablement : «Belkalem a stabilisé la défense, mais il manque encore de vivacité. C’est un professionnel, il retrouvera son meilleur niveau au fil des matchs», a ajouté le coach kabyle

«Je rends hommage à Yettou»

L’entraîneur Bouzidi a salué Yettou qui a accepté de dépanner l’équipe en pointe. «Yettou est un milieu, mais il a joué en avant-centre. Il a tout fait pour s’acquitter de sa tâche. Il faut lui rendre hommage, car il y a des attaquants qui n’acceptent pas de jouer en pointe. Maintenant, on doit chercher d’autres solutions en pointe, en essayant un jeune à ce poste ou en changeant de poste à un autre joueur», a indiqué l’ex-coach du NAHD.



«Avec un tel public, la JSK ne descendra jamais»

Le nouvel entraîneur a également rendu hommage aux fans présents en force dans les gradins. Pour lui, avec un tel apport des supporters, la JSK assurera forcément son maintien : «Avec un public pareil, qui était magnifique, la JSK ne descendra pas. Les supporters n’ont pas cessé de soutenir les joueurs durant tout le match et ils ont joué un grand rôle dans la victoire réalisée», a conclu Bouzidi son intervention.

M. L.