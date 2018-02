Par DDK | Il ya 8 heures | 791 lecture(s)

Le président Mellal était très heureux après la victoire réalisée par son équipe. Lors du point de presse qu’il a animé, il a rendu hommage à tous ceux qui ont motivé les joueurs avant cette rencontre. «C’est une victoire importante pour la suite du parcours. On n’avait pas droit à l’erreur et les joueurs ont réalisé le plus important, en arrachant les trois points de la partie. La mobilisation de toute la famille de la JSK, les actionnaires, les anciens joueurs, les supporters et même le Wali reste une excellente chose. Cela a participé à ce succès !», a déclaré Mellal.

«Le public mérite mieux !»

Rendant hommage aux supporters, qui ont rempli le stade du 1er Novembre à l’occasion de la venue de l’USMBA, Chérif Mellal affirme que la JSK possède un public en or. «C’est grâce à la mobilisation de nos supporters qu’on a battu l’USMBA. Je crois que ce public mérite mieux ! On fera tout pour lui procurer d’autres joies. On compte beaucoup sur lui pour assurer notre maintien en ligue 1 Mobilis».



«Je remercie le wali qui nous a promis 1,5 milliard de centimes»

Le président Mellal a remercié le wali de Tizi-Ouzou qui, en plus de son déplacement au stade, a promis 1,5 milliard de centimes au club. «Je remercie le wali qui nous a promis 1,5 milliard de centimes qu’il injectera dans les caisses du club au début de cette semaine. Il est derrière l’équipe et cela est une bonne chose pour la suite», a ajouté Mellal.

«Bouzidi, Karouf et Raho sont officiellement avec nous»

Le président kabyle a confirmé que Bouzidi, Karouf et Raho sont officiellement avec la JSK. «Bouzidi, Karouf et Raho sont officiellement avec nous. Ils sont là pour nous aider à assurer notre maintien en ligue 1 Mobilis», a ajouté le chairman kabyle.



«Gaci restera dans le staff, car il a fait du bon travail»

Malgré la venue de Bouzidi, Karouf et Raho, Mellal a pris la décision de garder Gaci qui a assuré l’intérim après le départ de Saâdi. «Gaci restera dans le staff, car il a fait du bon travail. Il a préparé ce match comme il se doit et on compte sur lui».



«La coupe d’Algérie est un objectif pour nous»

Interrogé sur le match de coupe qui opposera son équipe à l’USMB, Mellal a réaffirmé que la coupe est un objectif pour la JSK. «Notre merveilleux public mérite les titres. On jouera face à Blida pour la qualification et on défendra nos chances à fond dans la compétition de la coupe», a conclu Mellal.

M. L.