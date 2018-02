Remla en solide leader

Par DDK | Il ya 8 heures 9 minutes | 321 lecture(s)

Pour le dernier match de la 20e journée du championnat Régionale 2, disputé avant-hier samedi, le leader, l’USM Béjaïa, n’a pas raté l’occasion de la venue du CRB Kherrata pour ajouter trois points à son compte.

L’USMB a disposé de son invité du jour sur le score de 2 buts à 0. Un succès qui lui permet de consolider sa place de leader. Durant le premier half de cette chaude partie, les poulains d’Aouimeur ont poussé leurs adversaires du jour à se replier en défense par un pressing qui a duré plus de 45 minutes, avec plusieurs occasions de but ratées. De leur côté, les visiteurs ont opté par des contres de temps à autre, sans arriver à poser de problèmes au gardien Aïssani. La première période n’a rien donné. Après la pause-citron, les camarades de Bouali retournèrent sur le terrain avec beaucoup plus de volonté, décidés à en finir avec cette équipe de Kherrata, afin d’empocher les trois points de la victoire. Ils se créèrent alors plusieurs occasions. Avec beaucoup plus d’entrain offensif en exerçant une forte pression sur leurs vis-à-vis, ils parviennent à inquiéter la défense adverse. Ainsi, à la 70’ de jeu, l’USMB obtint un penalty suite à une faute commise sur Betrouni dans la surface de réparation. Karim Aroune s’en chargera et ouvrira le score. Pour se mettre à l’abri, les protégés de Tahar Louiba mirent le pied sur l’accélérateur, réussissant à inscrire le second but à la 82’ par Khaled Redoune, mettant ainsi fin aux espoirs des visiteurs. A partir de ce moment-là, les poulains de Mohamed Aouimeur ont géré le reste du temps à leur manière jusqu’au coup de sifflet final. A la faveur de cette victoire, l’USMB reste toujours leader avec trois points d’avance sur son dauphin, la JS Bordj Menaïel en l’occurrence, qui n’a pas raté, non plus, l’opportunité de glaner les points nécessaires, at home face l’OS El Kseur, lui permettant de rester collé aux basques du leader. Contacté en fin de match, Hachemi Ferroudj, président de section de l’équipe de Remla dira : «Le match en lui-même n’était pas facile dans la mesure où on a eu en face une équipe qui a été motivée par trois équipes. Elles ont promis aux joueurs une prime de 4 millions de centimes chacun. Nous savons que nous sommes devenus l’équipe à battre. On a su justement profiter du manque de maturité des joueurs adverses pour marquer deux buts. C’est une victoire méritée car nous avons fait une seconde mi-temps pleine, avec une grande possession de la balle. N’oubliez pas que cette phase retour est difficile car tous les matchs vont se jouer sous forme de coupe (…) Il faut maintenant savoir gérer ses matchs afin de pouvoir garder cette première place que nous occupons».

Samy H.