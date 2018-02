Ouaguenoun et Sikh Oumeddour s’enfoncent

Par DDK | Il ya 8 heures 10 minutes | 355 lecture(s)

La 20e journée de la division honneur de Tizi-Ouzou a été bénéfique au FC Tadmaït qui s’empare seul les commandes. En effet, les gars de Tadmaït n’ont pas laissé filer l’aubaine d’empocher les trois points à l’occasion de la réception de l’Etoile de Draâ El-Mizan. Un pactole qui permet aux camarades de Hafidh Meziouidène de distancer de trois longueurs leur ex-co-leader, l’O Tizi-Gheniff, exempt pour la 20e journée. Toujours dans le haut du tableau, l’autre bonne opération a été réalisée par la JS Boukhalfa qui conserve sa troisième place, suite à sa large victoire aux dépens du CRB Mekla. Une performance qui n’est pas sans booster le moral des Banlieusards pour la suite du parcours, eux qui ne sont qu’à quatre longueurs du leader et à une unité seulement du dauphin. De son côté, le CA Fréha, qui se déplaçait à Makouda pour y affronter l’ASC Ouaguenoun, a réussi sa virée en revenant avec la totalité du gain .Une victoire qui permet aux jeunots d’Ath Djennad de garder le contact avec le trio de tête et de continuer à rêver de l’accession. Pour sa part, le KC Taguemount Azouz, qui joue sans pression, poursuit sa belle série en allant imposer, cette fois-ci, le partage des points à la coriace formation de l’AC Yakouren, qui semble résignée à se battre pour le fameux ticket ouvrant droit à la Régionale 2. Le RC Betrouna, quant à lui, n’a pas fait lui dans le détail, en infligeant à son voisin, l’ES Sikh Oumeddour, un carton au stade de Fréha. La JSC Ouacifs, pour sa part, a renoué avec le succès devant son invité du jour, le FC Ouadhias. Une victoire importante pour les hommes du duo Berkoud - Amrouche qui retrouvent là le moral pour la suite de la compétition. Enfin, dans le dernier match de cette 20e journée, qui s’est déroulé dans une sportivité exemplaire, l’ES Tigzirt, intraitable jusque-là à domicile, s’est fait surprendre par son hôte du jour, l’ES Assi Youcef, qui l’a emporté sur un score deux buts à un. Aussi, à la lumière de ces résultats, la course pour le titre reste grandement ouverte, alors que pour la relégation, même si en football on ne peut jurer de rien à l’avance, les choses semblent déjà scellées pour l'ASC Ouaguenoun et l'ES Sikh Oumeddour, qui n'ont pas encore goûté à la moindre victoire depuis le début de saison.

S. K.

Les résultats

FC Tadmaït 5 - E Draâ El-Mizan 0

JS Boukhalfa 4 - CRB Mekla 1

ASC Ouaguenoun 1 - CA Fréha 3

AC Yakouren 2 - KCT Azouz 2

JSC Ouacifs 2 - FC Ouadhias 0

ES Tigzirt 1 - ES Assi Youcef 2

ESS Oumeddour 0 - RC Betrouna 5