Les Azazguis en perte de vitesse

Par DDK | Il ya 8 heures 9 minutes | 282 lecture(s)

La JS Azazga qui reste sur un match nul à domicile face au CRB Ouled Djellal était appelée, avant-hier, à aller chercher un bon résultat au stade du 20 Août d'Alger contre l'OMR El Annasser. Cette rencontre entrant dans le cadre de la 20e journée du championnat de la division Inter-Régions groupe centre-est, était donc une occasion pour les coéquipiers de Benmokhtar de se racheter du dernier faux pas sur leurs bases et devant leurs supporters. Mais en vain. En effet, la formation d’Azazga a laissé des plumes en revenant bredouille après avoir été battue 1 à 0 par les gars de Ruisseau. Une défaite mal tombée pour la JS Azazga qui est en perte de vitesse ces derniers temps. Ce qui n'est pas fait pour arranger les affaires des poulains de Chikhi Hocine, qui risquent de se retrouver menacés de relégation, si la situation ne s'améliore pas dans les prochaines rencontres. Les joueurs, seuls acteurs sur le terrain, sont appelés à refaire surface et à rebondir en renouant avec les victoires pour soigner la position de l'équipe au classement et s'éloigner de cette zone de turbulences avant qu’il ne soit trop tard.

Massi Boufatis