Le dauphin s'offre le leader

Par DDK | Il ya 8 heures 10 minutes | 347 lecture(s)

L'écart est désormais de sept points entre l'E Sour El Ghozlane et son dauphin l'EC Oued Smar. Puisque lors de ce choc des titans qui a opposé l'ECOS à l'ESG, le résultat final est revenu aux locaux qui ont engrangé les trois points en s'imposant par la plus petite des marges 1 à 0. Une défaite concédée dans des conditions difficiles et dans un enfer, en raison des intimidations sur l'équipe de Sour El Ghozlane, dès son arrivée au stade. Les joueurs ont tout fait pour réaliser un bon résultat, mais en vain. Les supporters de l'ESG se sont déplacés en force à Alger et ont soutenu à fond leurs favoris. Malgré la défaite, ils étaient applaudis à la fin de la rencontre. Les gars de Sour El Ghozlane qui totalisent 43 points dans leur compte avec sept points d'avance sur l'EC Oued Smar qui a 36 points, gardent leurs chances intactes pour l'accession en division Inter-Régions, cette saison. Le championnat est encore long et il reste 10 matchs à disputer avant le baisser du rideau de la saison. 30 points restent en jeu et l'ESG est bien partie pour rafler la mise et s'offrir une montée en division supérieure.

M. B.