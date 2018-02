Un petit bol d'air pour Akbou

Par DDK | Il ya 8 heures 9 minutes | 296 lecture(s)

En se rendant en terre algéroise, plus précisément chez le WB Saoula, la formation de la JS Akbou avait à cœur de réaliser un bon résultat, pour confirmer son regain de forme. Et c’est chose faite. Les protégés de Kamel Bouzit ont su réaliser l'essentiel en revenant avec le précieux point du nul dans leurs bagages. Pourtant, la partie s'annonçait compliquée face à une formation du WBS qui avait un besoin urgent en points, pour s'extirper du bas du tableau. Occupant bien les espaces, les coéquipiers de Zebiri ont su tempérer les ardeurs des littoraux qui voulaient à tout prix ouvrir le score. Bien positionnés sur le rectangle vert, les joueurs d’Akbou ont même réussi à trouver le chemin des filets, sur une réalisation signée Sid Ali Ryad, auteur d'une belle prestation qui a permis à son équipe de rejoindre les vestiaires avec ce but d'avance. La seconde mi-temps a été caractérisée par un rythme plus élevé avec des tentatives enclenchées de part et d'autre. Sentant qu’il y a un bon coup à jouer, les protégés de Bouzit arrivent à se créer des occasions, mais sans réussir à trouver la faille. Loin de se décourager, les locaux vont sortir de leur coquille pour aller inquiéter l’arrière-garde de la JSA. Leurs efforts seront récompensés puisqu' ils réussiront à remettre les pendules à l'heure après l'heure de jeu. Les derniers instants de la partie étaient palpitants à suivre avec une formation du WBS qui jouera son va-tout et une équipe d’Akbou qui n'avait absolument pas fermé le jeu. Finalement, l'arbitre mettra fin aux chauds débats sur ce score de parité d’un but partout, somme toute logique. Toutefois, ça reste un bon point de pris pour la formation de la JSA dans la perspective du maintien.

Zahir Ait Hamouda