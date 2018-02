Rezki Mustapha reste !

Par DDK | Il ya 8 heures 9 minutes | 412 lecture(s)

L’hôtel Tabet de Béjaïa a abrité, samedi dernier au soir, l’assemblée générale des actionnaires de la SSPA/MOB, convoquée par le président du conseil d’administration, Amar Boudiab.

à l’ordre du jour, la démission du président du conseil de gestion, Mustapha Rezki. Ce conclave, qui a vu la présence de la majorité des actionnaires, excepté Bachiri et Natouri, s’est déroulé dans un climat très serein où les présents ont rejeté, à la majorité absolue, la démission de Rezki, tout en souhaitant que ce dernier revienne à de meilleurs sentiments en poursuivant son travail jusqu’à la fin de saison. Le président du CA a promis aux présents de faire de son mieux pour convaincre Rezki à poursuivre «le bon travail réalisé jusqu’ici», tout en appelant les actionnaires à lui donner un coup de main pour atteindre en fin de saison l’objectif tracé, à savoir l’accession en Ligue 1 Mobilis.

La reprise aujourd’hui et cap sur le MCA

Apres la brillante victoire acquise à Mascara (2 - 1) devant le GCM local, le staff technique a accordé deux jours de repos bien mérités aux joueurs. Ces derniers reprendront le chemin des entraînements aujourd’hui à 17h30 au stade de l’Unité maghrébine, dans l’optique de préparer le prochain match contre le MCA au stade du 5 juillet, comptant pour les quarts de finale de la coupe d’Algérie. Le bon résultat de vendredi passé a fait beaucoup du bien dans la maison MOB après une semaine très mouvementée suite à la démission du conseil de gestion. Ce regain de forme dissipera-t-il le nuage qui a couvert le ciel vert et noir après le faux pas contre le CABBA ? Concernant le prochain match contre le MCA, qui aura lieu probablement vendredi prochain, les Crabes auront quatre jours pour bien le préparer. C’est un duel qui nécessite des efforts supplémentaires, vu la qualité de l’effectif adverse et son statut. Un club qu’il faut prendre très au sérieux si les Béjaouis souhaitent passer l’écueil des Chnaoua et décrocher leur billet qualificatif, pour la deuxième fois de leur histoire, aux demi-finales finales. En plus de la préparation technico-tactique, Bouarata doit préparer ses hommes à supporter la pression du public mouloudéen, qui sera sûrement nombreux au stade le jour J. Un travail psychologique adéquat s’impose donc. Concernant l’effectif, ce match verra le retour de Maâmar Youcef et Salhi, qui reprendront leurs places sur le terrain, ainsi que de Soltane, qui pourrait être aligné d’entrée.

Z. H.