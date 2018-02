«Nous avons vécu l’enfer»

Par DDK | Il ya 8 heures 10 minutes | 511 lecture(s)

Lourde défaite du MB Bouira en dehors de ses bases, à Sétif, face au leader le SA Sétif, sur le score de (5 – 1). C’est la troisième défaite de suite pour le Mouloudia. L’entraineur Fettache Rachid revient sur le naufrage de son équipe. «Nous avons réalisé une bonne première mi-temps que nous avons terminée à notre avantage (1 – 0) sur une réalisation de Saadaoui. La pression a commencé à la mi-temps, nous avons eu du mal à rejoindre les vestiaires, nous avons subi une pression terrible de la part des supporters mais surtout des dirigeants, y compris le président du CSA et l’entraineur du SAS, (insultes, bousculades, jets de projectiles)», a confié l’entraîneur du MBB. Même scénario au retour des vestiaires. Selon le coach, «les joueurs avaient la peur au ventre, on craignait le pire. Un quart d’heure après la reprise, le SAS égalise, la pression n’a pas cessé d’augmenter». Et d'ajouter: «On comprend que le club Sétifien voulait remporter les points du match en jouant toutes les cartes y compris celle d’exercer la pression pour déstabiliser les joueurs, mais pas de cette manière. Les joueurs sont carrément sortis du match, ajouter à cela l’arbitrage qui, lui aussi, avait subi la pression puisque son comportement avait carrément changé en deuxième mi-temps». «Heureusement que nous avons perdu. C’est vraiment dommage pour le football Algérien qui connait des scènes antisportives qui frôlent l’irréparable», regrette l’entraineur Mouloudéen, qui termine par dire : «Ne pas trop en vouloir aux joueurs qui avaient peur. C’est un match à oublier. Il reste dix journées, la reprise des entraînements aura lieu ce dimanche (aujourd’hui, Ndlr), on discutera avec les joueurs pour tirer un trait sur cette rencontre et préparer le prochain match où on recevra Bir El Arch».

M’hena A.