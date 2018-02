Reprise des entraînements demain après-midi

Par DDK | Il ya 8 heures 9 minutes | 394 lecture(s)

En raison de l’arrêt qu’observera, vendredi prochain, le championnat de ligue 2 Mobilis, pour laisser place au déroulement des ¼ de finale de la coupe d’Algérie de football, le staff technique de la JSMB a jugé utile d’accorder trois jours de relâche bien mérités à ses joueurs juste après leur belle performance contre le CA Batna (3-2). Ainsi, les camarades de Réda Bensayeh qui ont fourni beaucoup d’efforts lors des dernières rencontres, avec en sus quatre victoires de suite, devront reprendre du service demain après-midi pour entamer les préparatifs de la prochaine affiche de la 22e journée contre le JSM Skikda. Pour rappel, ce duel au sommet est prévu le 9 mars à partir de 16 heures au stade du 20 Août 1955 de la ville de Skikda. En d’autres termes, les Vert et Rouge de la JSMB qui semblent retrouver leur vitesse de croisière depuis le début de la phase retour, auront encore pas moins de dix jours devant eux pour se régénérer et mettre en place leur dispositif anti-JSMS.

Les joueurs primés

Ravi par le dernière victoire de ses joueurs à domicile contre le CAB (3 - 2), le président du conseil d’administration de la SSPA/JSMB, M. Boualem Tiab, n’a pas raté cette occasion pour les féliciter de vive voix dans le vestiaire, ceci non sans leur promettre une conséquente somme de quatre cent cinquante mille dinars chacun en guise de récompense pour les trois derniers succès obtenus respectivement face à l’ASAM (2 - 0), l’ASO (1 - 2) et le CAB (3 -2). Selon les dernières informations en notre possession, l’argent en question, dont trente millions de centimes pour la seule victoire de Chlef, devait être versé hier dans les comptes de Belgherbi et Cie. En outre, le boss Béjaoui qui devait se rendre hier en France, pour des soins de routine, a tenu par la même occasion à présenter aux joueurs le nouveau président délégué du club, M. Abdelkrim Boudjeloud, appelé désormais à gérer les affaires courantes du club en l’absence de M. Tiab.

Cherigui chez l’EN des U21…

Le joueur de l’équipe réserve de la JSMB, Karim Cherigui, se trouve depuis hier avec ses nouveaux coéquipiers en EN U21, pour un stage de quatre jours à l’école de l’hôtellerie d’Ain Benian (Alger), et ce, suite à une convocation qui lui a été adressée dernièrement par le DEN et sélectionneur national, Boualem Charef, en prévision du match Algérie-Palestine, prévu demain, mardi, au stade du 5 Juillet d’Alger à partir de 18 heures.

… Et sept jeunes convoqués en présélection à l’EN des jeunes

En effet, la direction régionale des équipes de jeunes a notifié dernièrement à la direction de la JSMB la convocation de sept jeunes du club pour prendre part, demain, à une séance de détection et de sélection au stade de la ville de Baraki (Alger). Il s’agit de Ghilas Fayçal, Nait Chabane Nadjib, Kedadouche Yanis, Salim Younes, Nait Alitouche Nassim, Yaya Nadjib et Nait Salem Massinissa.

B. Ouari