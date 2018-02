La JSK ne compte pas céder

Par DDK | Il ya 8 heures 9 minutes | 1946 lecture(s)

La JS Kabylie devrait recevoir, le week-end prochain, l’USM Blida pour le compte des ¼ de finale à Tizi-Ouzou.

Cependant, on parle de la délocalisation de la rencontre sous prétexte que ce stade n’a pas une contenance d’au moins 20 000 places, comme exigé par la FAF. Devant cette situation, la direction kabyle n’est pas restée les bras croisés. En effet, selon une source proche du club, la direction kabyle a interpellé l’OPOW qui, à son tour, a désigné un topographe pour prouver la capacité du stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou. Selon un autre dirigent de la JSK, la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya devait fournir hier un écrit à la JSK, dans lequel il est mentionné que la capacité du stade du 1er novembre est supérieure à 20 000 places. Document que les responsables kabyles devaient faire valoir auprès de la FAF pour maintenir la domiciliation du match à Tizi-Ouzou. Il faut souligner que les dirigeants kabyles ne sont pas prêts à jouer face à l’USMB en dehors de leurs bases. Surtout que ce stade a été homologué et par la FAF et par la CAF précédemment, puisque la JSK a eu à recevoir les clubs les plus huppés d’Afrique sur ce même terrain. Reste à savoir maintenant la position de la FAF qui gère la compétition de la coupe d’Algérie. C’est ce qu’on saura ultérieurement. Selon les dernières nouvelles, une délégation de la commission de l’organisation de la coupe d’Algérie est attendue, dans les heures qui viennent, à Tizi-Ouzou pour inspecter le stade du 1er novembre avant de trancher la question.

Le nouveau staff technique entame sa mission

Sur un autre plan, le nouveau staff technique conduit par le coach Bouzidi, devait entamer sa mission hier après-midi. En effet, ayant tout conclu avec les responsables kabyles, Bouzidi, Karouf et Raho devaient entamer leur boulot hier lors de la séance de la reprise prévue à 16h au stade du 1er novembre. C’est ce qu’a confirmé, hier au début d’après-midi, le directeur général de l’équipe Nassim Banabderrahmane : «On a discuté avec Bouzidi, Raho et Karouf et on s’est entendus sur tous les points. Ils signeront leurs contrats avant de diriger leur séance d’entraînement. Ils seront les entraîneurs de la JSK jusqu’a la fin de la saison en cours», a déclaré Banabderrahmane. Le nouveau staff technique aura pour mission de sauver la JSK de la relégation et d’aller loin dans la compétition de la coupe d’Algérie.

Boukhanchouche et Belkalem reprendront jeudi



Le milieu de terrain Salim Boukhanchouche et le défenseur Essaid Belkalem se trouvent en stage des locaux, programmé par le sélectionneur national Rabah Madjer. Ainsi, les deux joueurs ne reprendront avec leur club que jeudi prochain. C’est ce qu’on croit savoir d’une source proche de la direction des Canaris. Cependant, ils seront concernés par le match de coupe face à l’USMB. Les deux joueurs comptent tout faire pour aider leur club à terminer la saison sur une bonne note.

