Le leader maintient son écart !

Après avoir bouclé sa phase aller qui a vu la consécration du RC Seddouk, le championnat de division Honneur Béjaïa a démarré sa phase retour le week-end dernier.

Ainsi, pour cette 16e journée, les résultats enregistrés n'ont apporté aucun changement notable. L'incontournable leader, le RCS a assuré l’essentiel en l'emportant en dehors de ses bases chez l'ARB Barbacha qui lutte vaillamment pour sa survie dans ce palier. Les protégés de Redjradj qui ont réussi à engranger trois points supplémentaires à leur actif, confortent leur fauteuil de leader avec le même écart de cinq longueurs d’avance sur le dauphin SS Sidi Aïch qui, lui aussi, a assuré les trois points mis en jeu face à l'AS Taassast dans une rencontre musclée qui, malheureusement, n'est pas arrivée à son terme puisque l'arbitre a été agressé par un joueur de l'AS Taassast ce qui a contraint les officiels d’arrêter la partie. L'autre bonne opération de la journée est à mettre à l'actif des gars de la JSB Amizour qui sont revenus victorieux de leur périlleux déplacement en terre bougiote face à la coriace formation de la Protection civile qui a tenu une mi-temps avant de sombrer à la furia des attaquants d’Amizour. Un succès ô combien précieux qui maintient la JSBA à la troisième marche du podium à un point du SSSA et six sur le chef de fil, le RC Seddouk. Dans l’autre affiche de la journée, le CRBS Ténine a laissé filer deux points qui peuvent peser lourds dans la balance, en concédant le nul devant son public face au NC Béjaïa dans une rencontre prolifique en buts (4). Du coup, avec ce nul qui n'arrange réellement personne, les littoraux tout comme les Bougiotes du Naceria ont perdu là une belle opportunité de coller aux basques du trio de tête. Toujours parmi les outsiders, on retiendra le nul des littoraux du CRB Aokas devant un adversaire difficile à manier, en l'occurrence la JS Ighil Ouazzoug qui se rebiffe un tant soit peu après une suite de résultats négatifs, contrairement aux littoraux qui s'éloignent un peu plus du podium. Dans le bas de la hiérarchie de ce groupe, l'AS Oued Ghir a renoué avec le gout de la victoire en prenant le meilleur assez difficilement chez elle sur l’O Akbou dans un duel à six points entre mal classés. Une véritable bouffée d’oxygène pour ces banlieusards de Béjaïa qui laissent derrière la lanterne rouge, l'AR Barbacha, et se rapprochent des trois autres formations du bas du classement (NBT, OA et AST). L’autre belle opération est à mettre à l'actif du SRB Tazmalt qui a pris le meilleur sur le NB Taskriout. Un succès fort précieux qui permet aux gars de Tazmalt de souffler un peu et prendre même une petite option sur les derniers. En somme, c'est une journée assez riche en enseignements, et ce, dans les deux parties du classement.

Zahir Ait Hamouda

Les résultats

ARB Barbacha 0 - RC Seddouk 1

SS Sidi Aïch 2 - AS Taassast 0 (Partie arrêtée)

CSPC Béjaïa 1 - JSB Amizour 5

JSI Ouazzoug 0 - CRB Aokas 0

CRBS Ténine 2 - NC Béjaïa 2

SRB Tazmalt 2 - NB Taskriout 1

AS Oued Ghir 2 - O Akbou 1

CRB Ait R’zine : Exempt