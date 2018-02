L’US Béni Mansour nouveau dauphin

Par DDK | Il ya 8 heures 44 minutes | 276 lecture(s)

Deux cartons pleins ont marqué cette première journée de la phase retour dans le groupe pré-honneur Béjaïa. Un round bénéfique pour le chef de file, l’Olympique de Feraoun, qui a humilié l’ES Ighil Ali. Une sévère correction que la formation d’Ighil Ali n'a pu éviter, ce qui en dit long sur les capacités des poulains de Beldjoudi à réagir après leur deux faux-pas face à l’US Béni Mansour et le WRB Ouzellaguen. Les gars de Feraoun confirment, donc, leur intention de ne plus lâcher la première marche du podium. Ils comptent désormais quatre points d'avance sur leur nouveau dauphin, l'US Béni Mansour, qui est allé humilier, lui aussi, le désormais ex-dauphin, le NRB Semaoun en l’occurrence, devant son public, en l’atomisant sur un score sans appel de 5 à 2. À la faveur de sa victoire aux dépens de la JS Béjaïa, par la plus petite des marges, et de la défaite surprise du NRBS chez lui, l’O M’Cisna s’offre la troisième place au classement général. L’autre bonne opération de la journée a été enregistrée par la formation de Berchiche, à savoir le BCEK, qui n’a pas raté l’occasion d’empocher les trois points devant l’US Sidi Ayad. Pour sa part, l’IRB Bou Hamza a été accroché par la JS Tameridjet.

Samy H.

Les résultats

O Feraoun 4 - ES Ighil Ali 2

BC El-Kseur 2 -US Sidi-Ayad 1

O M’Cisna 1 - JS Béjaïa 0

NRB Semaoun 2 - US Béni Mansour 5

IRB Bou Hamza 1 - JS Tameridjet 1

WAF 3 - ASTI Darguina 0

Exempt : WRB Ouzellaguen