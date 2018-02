L’ASTI Darguina ne poursuivra pas la saison…

Par DDK | Il ya 8 heures 44 minutes | 270 lecture(s)

Confrontée à une multitude de problèmes, notamment d’ordre financier mais aussi infrastructurel, le nouveau sociétaire de la division Pré-Honneur de la ligue de football de Béjaïa l’ASTI Darguina , qui est revenu l’été dernier sur la scène footballistique de Béjaïa, a fini par mettre la clef sous le paillasson, et ce, après plusieurs forfaits en catégories de jeunes durant la phase aller. Le club de Darguina a déclaré en forfait général après 13 journées du championnat, au grand dam des nombreux jeunes qui se retrouveront jetés en pâture. Cette sympathique formation qui compte de nombreux jeunes talents, connue pour son fairplay, était sommée de payer ses nombreuses amendes qui s’élèvent à plus de 14 millions de centimes. Selon une source proche du club, le faite d’évoluer à Kherrata engendre plus de dépenses avec cinq catégories. Ainsi, le forfait était inévitable du moment que les caisses du club sont vides et les subventions ne peuvent pas subvenir aux besoins financiers de l’équipe qui nécessite des fonds pour bien gérer la saison. Durant la phase aller, cette formation a remporté deux victoires seulement, et concédé onze défaites. Leur ligne d’attaque a inscrit 12 buts seulement alors que la défense en a encaissé 37. En attendant, le championnat de la division Pré-Honneur de Béjaïa sera désormais composé de 12 clubs, et ce, dès la première journée la de la phase retour.

… Le WA Felden non plus

De son côté, le club WA Felden, vient également de se retirer de la compétition, dans les catégories senior et juniors (U19), à compter de la phase retour. Quant à ses équipes U15 et U17, celles-ci sont maintenues dans leurs championnats respectifs. Conformément aux dispositions des RG, les résultats des matchs joués par ces équipes, pendant l’aller, sont maintenus et les équipes qui devront les rencontrer durant la phase retour comptabiliseront chacune 3 points et un score de 3 buts à 0.

Samy H. et Z. A. H.